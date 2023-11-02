WSJ: ЧВК "Вагнер" может передать систему ПВО "Хезболле" в Ливане

Российская ЧВК "Вагнер" может передать радикальной ливанской группировке "Хезболлах" систему противовоздушной обороны "Панцирь-С1". Об этом сообщает The World Street Journal со ссылкой на американских чиновников и разведку США.
Речь идёт о системе, которая использует зенитные ракеты и пушки ПВО для перехвата самолетов.
По словам одного из собеседников издания, Вашингтон пока не подтвердил отправку системы, но следит за дискуссиями с участием ЧВК "Вагнер" и "Хезболлы". Недавно Соединённые Штаты отправили в Средиземное море авианосец для сдерживания ливанских группировок от развёртывания северного фронта против Израиля на фоне военной операции против палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа.
ЧВК "Вагнер" и "Хезболлах" ведут деятельность и воюют в Сирии на стороне режима президента Башара Асада. Подконтрольная Дамаску армия имеет на вооружении "Панцирь-С1".
- Ливанская шиитская военно-политическая организация "Хезболлах", признанная террористической во многих странах мира, основана в 1982 года, при поддержке Ирана. Вооруженные формирования группировки по своей численности, вооружению и боевому опыту превосходят армии некоторых стран Ближнего Востока.
- "Хезболлах" поддерживает тесную координацию с палестинскими организациями ХАМАС, "Исламский джихад" и иранским Корпусом стражей Исламской революции.
- ЧВК "Вагнер" – российское неофициальное вооруженное формирование, созданное погибшим бизнесменом Евгением Пригожиным. Наёмники ЧВК принимали активное участие в войне с Украиной, а также в наземных операциях в Сирии и Африке.
- По данным журналистов-расследователей, сейчас ЧВК входит в состав Росгвардии. В Госдуме эту информацию назвали фейком.
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