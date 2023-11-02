WSJ: ЧВК "Вагнер" может передать систему ПВО "Хезболле" в Ливане

Российская ЧВК "Вагнер" может передать радикальной ливанской группировке "Хезболлах" систему противовоздушной обороны "Панцирь-С1". Об этом сообщает The World Street Journal со ссылкой на американских чиновников и разведку США.

Речь идёт о системе, которая использует зенитные ракеты и пушки ПВО для перехвата самолетов.

По словам одного из собеседников издания, Вашингтон пока не подтвердил отправку системы, но следит за дискуссиями с участием ЧВК "Вагнер" и "Хезболлы". Недавно Соединённые Штаты отправили в Средиземное море авианосец для сдерживания ливанских группировок от развёртывания северного фронта против Израиля на фоне военной операции против палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа.

ЧВК "Вагнер" и "Хезболлах" ведут деятельность и воюют в Сирии на стороне режима президента Башара Асада. Подконтрольная Дамаску армия имеет на вооружении "Панцирь-С1".