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Зеленский отверг призывы лидеров Африки к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с лидерами африканских стран заявил, что не станет вести мирные переговоры с Россией, пока она полностью не выведет из Украины свои войска. По словам Зеленского, начать переговоры до вывода войск означало бы не закончить, а лишь заморозить войну.

"Россия долго пыталась обмануть всех с "Минском". Очевидно, что Россия пытается сейчас вернуться к своей старой примитивной тактике обмана. Но обмануть мир у России больше не получится. Обмануть Украину точно невозможно. Еще раз подчеркну: нужен реальный мир, а значит - реальный вывод российских войск со всей нашей независимой земли", - сказал Зеленский.

Кроме этого, украинский президент рассказал, что на встрече с африканской делегацией представил результаты двух экспортных инициатив: Черноморской зерновой сделки и гуманитарной инициативы "Зерно из Украины". Лидеры стран обсудили дальнейшие шаги в области продовольственной безопасности и создание в странах Африки зерновых хабов. Также Зеленский сообщил, что Украина готова значительно расширить образовательные программы для студентов, в частности, в странах Африканского континента.

Делегация лидеров африканских стран приехала в Киев утром 16 июня. В её составе президенты ЮАР, Замбии, Коморских Островов и Сенегала, а также премьер-министр Египта. Они предлагают свой план для "выстраивания доверия" участников потенциальных мирных переговоров между Россией и Украиной.

Из Украины делегация отправится в Москву, где встретится с российским президентом Владимиром Путиным.

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