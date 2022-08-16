Аксенов, Гиркин и Джанкой

Взрывы в Джанкое. Минобороны РФ признает "диверсию". Глава аннексированного Крыма Аксенов уверяет, что туристам ничто не угрожает. При этом он уже "включил в состав России" Херсонскую область и часть Запорожской. Стрелков-Гиркин, который остро критикует "спецоперацию", рвется в бой. Но его не пускают. Чем он опасен Кремлю? В эфире председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, журналист BBC Илья Барабанов и военный эксперт Александр Коваленко. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

Видеоверсия программы