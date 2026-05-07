Атака на объект Минобороны в Наро-Фоминске. 13 пострадавших в Брянске

Дроны ночью атаковали ряд регионов России. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о более 30 сбитых силами ПВО с полуночи 7 мая беспилотниках, летевших на российскую столицу. Собянин не уточнил информацию о последствиях атаки, добавляя в каждом новом сообщении в соцсетях, что на месте падения обломков работают экстренные службы.

Телеграм-каналы сообщили о взрывах в городе Наро-Фоминск Московской области. Видео и словами очевидцев подтверждается, что там был атакован производственно-логистический центр Министерства обороны РФ. Официально информация не подтверждена, отмечает Настоящее время.

Одна из жительниц Наро-Фоминска рассказала, что видела два взрыва "перед перинатальным центром", который расположен на одной воображаемой линии с центром МО от места съемки её видео.

Выбор этого производственно-логистического центра в качестве цели может быть обусловлен тем фактом, что он расположен до первого из "колец ПВО", которыми Москва была окружена после атак украинских БПЛА в 2023 году.

Украинские удары по Москве и Московской области происходят на фоне обмена России и Украины предложениями о перемириях, связанных с празднованиями победы над нацистской Германией в Европе и в России 8 и 9 мая.

Минобороны России отчиталось об уничтожении в ночь на 7 мая 347 украинских беспилотников над 20 регионами, включая Москву, а также над аннексированным Крымом и акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что над регионом был сбит 121 украинский беспилотник. Ночью Богомаз информировал, что ВСУ нанесли удар по жилым домам, в результате были ранены 13 человек, в том числе один ребенок. По словам брянского губернатора, были повреждены два многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 машин.

Глава Тверской области Виталий Королев сообщил об атаке дронов по Ржеву. По его словам, в пятиэтажном жилом доме повреждена плита кровельного перекрытия. Частично выбиты окна в этой и двух соседних пятиэтажках. 350 человек, включая 60 детей, были эвакуированы. Они уже вернулись в свои дома. Никто не пострадал.

В ночь на седьмое мая, по данным Минобороны РФ, силы ПВО сбивали дроны также над Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Новгородской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областями, а также над Краснодарским краем, Адыгеей и Калмыкией.

Четвертого мая Минобороны России заявило об одностороннем прекращении огня на срок 8-9 мая. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ объявил "режим тишины" с полуночи шестого мая, который был почти сразу нарушен Россией. Зеленский и другие руководители Украины отмечали, что не против перемирия, но не хотят идти на поводу у России и соглашаться на перемирие только ради проведения парада в день Победы 9 мая в Москве.

Вечером шестого мая Зеленский повторил, что Украина "будет действовать зеркально". "В зависимости от ситуации, ночью и завтра тоже будем определяться с нашими вполне справедливыми ответами", – сказал украинский президент в вечернем обращении.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в среду призвала глав западных стран "обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан" в связи "неотвратимостью нанесения Вооруженными силами Российской Федерации ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений", если Украина будет атаковать Россию 8-9 мая.





