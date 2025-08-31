Атака российских дронов на Одесскую область. Тысячи жителей без света

Российские ударные беспилотники минувшей ночью массированно атаковали Одесскую область. По данным местных властей, основной удар пришёлся на Черноморск, третий по величине город региона.

Повреждены четыре энергетических объекта, около 29 тысяч человек остались без электроснабжения. Известно об одном пострадавшем.

В Херсонской области один человек погиб, восемь получили ранения. Повреждены жилые дома, автозаправка и другие объекты.

В Синельниковском районе Днепропетровской области в результате обстрела погиб один человек. Шестеро получили ранения.

По данным Воздушных сил ВСУ, всего за ночь Россия выпустила по Украине 142 дрона, из которых 126 удалось сбить.

В последние недели обе стороны усилили удары беспилотниками по энергетической инфраструктуре на фоне переговоров о возможном прекращении огня, которого стремится добиться в частности администрация США.

От предложенного Украиной по инициативе США прекращения огня без предварительных условий Россия отказалась, а российские требования к мирному соглашению включают в себя, помимо прочего, территориальные уступки и отказ Украины от вступления в НАТО.



