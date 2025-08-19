Слово теперь за Путиным. Итоги встречи лидеров США, Украины и Европы

Переговоры президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и большой группой европейских лидеров в Вашингтоне завершились в ночь с понедельника на вторник по центральноевропейскому и московскому времени. Вот их предварительные итоги.

Трамп и Зеленский

Перед встречей с европейским лидерами Трамп и Зеленский провели двусторонние переговоры. СМИ отмечают, что они прошли в куда более теплой атмосфере, чем предыдущие личные контакты двух президентов, особенно их февральская встреча в Белом доме, завершившаяся перепалкой. Зеленский назвал нынешние переговоры с Трампом "на данный момент лучшими" между ними.

Трамп вновь заявил, что необходимо достичь мирного соглашения. По словам президента США, урегулирование в Украине должно быть устойчивым, Трамп также заявил, что убеждён в том, что российский президент Владимир Путин стремится завершить конфликт. О возможных сроках завершения войны при этом президент США не сказал.

По словам Трампа, США будут "вовлечены" в гарантии безопасности в Украине, но президент США не сказал, в какой форме. Впоследствии Трамп уточнил, что основную часть гарантий должны взять на себя страны Европы. Президент США также высказал мнение, что Украина не будет принята в НАТО, но получит достаточные гарантии безопасности.

Президент США выразил сомнение в возможности прекращения огня до достижения мирного соглашения. Украина ранее была на это согласна, а Россия - нет. По мнению Трампа, мирное соглашение может быть выработано и без паузы в боевых действиях.

В Овальном кабинете была установлена большая карта Украины с обозначенными на ней территориями, оккупированными Россией. Трамп и Зеленский, однако, не сообщили, обсуждали ли они возможные территориальные уступки Украины, и если да, то какие именно.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте позднее заявил, что европейские лидеры решили пока не обсуждать вопрос о территориальных уступках Украины, поскольку это зависит прежде всего от позиции Киева и может стать предметом обсуждения на предполагаемой встрече с участием Путина.

Трамп, Зеленский и Путин

Одной из важных тем переговоров стала возможность личной встречи президентов Украины и России. Обсуждались два формата: переговоры Путина и Зеленского и трехсторонняя встреча с участием Трампа. Украинский президент выразил согласие с обоими вариантами. Дональд Трамп, выступая перед началом переговоров с европейскими лидерами, отметил, что речь идет о том, "когда, а не если" состоятся встречи в подобном формате. Сам он ранее заявлял, что хотел бы провести трехсторонние переговоры еще до конца августа.

Однако последующие события показали, что предположения Трампа, возможно, слишком оптимистичны. Президент США в конце наполненного переговорами дня позвонил президенту России Владимиру Путину. Разговор длился примерно 40 минут. Помощник Путина Юрий Ушаков подтвердил, что Трамп звонил российскому лидеру. По словам Ушакова, стороны обсудили в том числе возможность повышения уровня представительства сторон на переговорах между Россией и Украиной. Конкретно о встрече президентов он не упомянул. Сейчас делегации возглавляют глава Совета нацбезопасности Украины и помощник Путина.

Госсекретарь США Марко Рубио в телеинтервью по окончании встречи в Вашингтоне признал, говоря о возможности двух- или трехсторонненй встречи с участием Путина и Зеленского, что "мы пока еще не достигли [четкой договоренности]", но идет обсуждение того, "как этого добиться".

Напомним, что в ходе переговоров с Трампом на Аляске на прошлой неделе, а также ранее, Путин не отрицал возможности своей встречи с Зеленским, но заявлял, что для этого пока "не сложились условия". Тем не менее уже звучат предложения о месте проведения такой встречи. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Женеву (Швейцария), а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный хорошими отношениями с Трампом и Путиным, – Будапешт.

Перемирие или мир?

После встречи Трампа и Зеленского к переговорам подключились семь европейских политиков, прибывших в понедельник в Вашингтон: президент Франции Эммануэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министры Великобритании и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Между европейскими союзниками и США с охраняются разногласия по вопросу о том, следует ли прежде всего заключить перемирие между Россией и Украиной, в ходе которого обсуждать условия дальнейшего мирного соглашения (европейская позиция), или же нужно непосредственно обсуждать такое соглашение, несмотря на то, что боевые действия продолжаются (позиция США).

Характерно, что один из ведущих российских представителей на переговорах с США Кирилл Дмитриев в социальной сети Х обвинил канцлера Германии Фридриха Мерца в том, что он "игнорирует позицию президента США", который предпочитает "продолжительный мир временному перемирию". Москва отвергает идею перемирия.





Мерц, действительно, наиболее последовательно отстаивал на встрече в Вашингтоне идею "вначале перемирие". Кроме того, он подверг критике российские требования к Украине – вывести войска из контролируемой ими части Донбасса, заявив, что такие претензии – нечто вроде требования к США "отдать Флориду".

Гарантии безопасности Украины

Важнейшей темой вашингтонских переговоров стали гарантии безопасности, которые западные союзники могли бы предоставить Украине, чтобы исключить возможность повторения российской агрессии после предполагаемого окончания войны.

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, в качестве таких гарантий может рассматриваться "сильная украинская армия" и международные силы по поддержанию мира, которые могут быть размещены в Украине. Франция, как и Великобритания, выражает готовность участвовать в таком контингенте. Пока не известно, готовы ли присоединиться к этой инициативе и США, хотя Дональд Трамп не исключил этого, чего раньше не делал. Перед началом переговоров с Зеленским в понедельник Трамп отметил, что в "первой линии обороны" должны находиться европейские страны, но Соединенные Штаты тоже "будут вовлечены", хотя и не уточнил, как именно.

Макрон остается одним из наиболее скептически настроенных западных лидеров. Во вторник в интервью французской радиостанции LCI он заявил, что Путин "остается фактором дестабилизации" в Европе. Макрон сравнил российского правителя с "хищником, который продолжает насыщаться, чтобы жить дальше".

Кроме того, обсуждается возможность предоставления Украине гарантий безопасности, подобных тем, что содержатся в статье 5 Устава НАТО: страны-гаранты обязались бы защищать Украину в случае, если она вновь подвергнется нападению. Макрон, однако, выразил сомнения в том, что Россия действительно стремится к миру. В этом он не согласился с Трампом, который вновь утверждал, что Путин хотел бы окончания войны.

Владимир Зеленский сообщил, что частью западных гарантий безопасности Украины может стать сделка о закупке американских вооружений на сумму в 90 миллиардов долларов. По его словам, закупки произведут европейские страны, которые потом передадут оружие Украине. Соглашение может быть оформлено в течение 10 дней, заявил Зеленский.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сказал, что прогресс в вопросе о гарантиях безопасности Украины стал главным достижением вашингтонских переговоров. По его словам, союзники Киева в рамках "коалиции желающих" (около 30 стран, поддерживающих Украину) в тесной координации с США займутся разработкой конкретного списка таких гарантий. Стармер вновь подчеркнул, что по вопросу об условиях окончания войны "никакого решения об Украине не может быть принято без участия самой Украины".

Сегодня лидеры "коалиции желающих" обсуждают дальнейшие шаги, касающиеся гарантий безопасности Украины.

С чем согласится Россия?

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил во вторник утром, что "Россия не отказывается ни от каких форматов по Украине: ни от двусторонних, ни от трехсторонних", но при этом сказал, что "любые контакты с участием первых лиц надо готовить предельно тщательно". До этого на саммит в Вашингтоне откликнулся экс-президент, замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев – как это обычно бывает с ним в соцсетях, отборной руганью в адрес западных политиков. Дональд Трамп ранее уже давал понять, что не слишком серьезно воспринимает заявления Медведева.

Как отмечает в интервью Радио Свобода Джордж Биби, эксперт американского аналитического Института ответственного государственного управления Куинси, "в целом со стороны президента Зеленского и европейских лидеров проявилась новая серьезность в отношении достижения мира. До этого момента, я думаю, они просто пытались примириться с мыслью, что эта война закончится компромиссом. Россияне должны будут пойти на некоторые уступки, но Украина и Запад тоже должны будут сделать это. Сейчас обсуждение сосредоточено на нескольких ключевых вопросах, которые украинцы и европейцы считают необходимыми для достижения этой договоренности.

Как вы думаете, Путин готов встретиться с Зеленским на данном этапе?

Я в этом сомневаюсь. Не думаю, что Путин будет встречаться напрямую с Зеленским, пока соглашение не будет действительно готово к подписанию. Он не пойдет на встречу, не закрепив все, что, по мнению России, необходимо. Поэтому я предполагаю, что состоится встреча на более высоком уровне, чем встречи делегаций рабочего уровня в Стамбуле. Но сомневаюсь, что это будет встреча между Путиным и Зеленским. По моему предположению, их первым контактом станет трехсторонняя встреча.

Когда Путин говорит о "первопричинах" войны, что именно он имеет в виду, и какая из этих "первопричин" будет для него наиболее важной на переговорах?

Я думаю, что это эвфемизм для обозначения опасений России по поводу безопасности в связи с возможностью того, что Украина может стать членом НАТО или разместить на своей территории западные вооруженные силы. С точки зрения России, это конфликт не только с Украиной, но и между Россией и НАТО, Россией и Западом. Поэтому участие США в его урегулировании, с точки зрения России, является абсолютно критическим.

Трамп говорил о гарантиях безопасности Украины, подобных статье 5 Устава НАТО. Это Россия будет готова принять?

Я не думаю, что Соединенные Штаты пойдут на то, чтобы взять на себя договорное обязательство рассматривать нападение на Украину как нападение на США. Я думаю, что отчасти именно поэтому он не хочет, чтобы Украина вступила в НАТО, он не хочет брать на себя такого рода обязательства. Это, безусловно, то, чего хотят украинцы и европейцы. Но я очень сомневаюсь, что они это получат. Другая сторона вопроса – в том, сможет ли Запад дать такие гарантии безопасности, которые сделают маловероятным повторное вторжение России после заключения мирного соглашения. Есть большая разница между гарантиями безопасности в духе статьи 5 и заверениями, что, если Россия вновь вторгнется, Европа будет готова прийти на помощь Украине с оружием, разведданными и всеми видами другой поддержки, которая не обязательно будет включать в себя ввод войск для прямой борьбы с Россией, но даст украинцам уверенность в том, что они не будут одиноки в такой ситуации. Зеленский, я думаю, очень выиграл от того, что США и ключевые европейские лидеры поддержали его, он может сослаться на это при подписании окончательного мирного соглашения с Россией и сказать: "За нами стоит Запад".

Читая между строк высказывания американских официальных лиц и намеки самого Путина на пресс-конференции на Аляске, я думаю, что Россия признала законное право Украины на самооборону и необходимость наличия у нее вооруженных сил, способных защитить страну, а также то, что Украина должна иметь возможность получать западное оружие и другую помощь, которая позволит ей защищаться. Путин сам использовал термин "гарантии безопасности для Украины". Я уверен, что Москва категорически отвергнет любое европейское военное присутствие на территории Украины в качестве миротворцев или резервных сил, но обеспечение Западом потребностей Украины в средствах самообороны, я думаю, абсолютно возможно. Предполагаю, что Россия это примет, считает Джордж Биби.

Между тем во время и после переговоров в Вашингтоне Россия продолжала наносить удары по Украине. В ночь на 19 августа для этого было использовано 270 дронов, пять баллистических и пять крылатых утверждает украинская армия. В пусках участвовала стратегическая авиация. Украина заявляет, что большая часть дронов и ракет сбита, однако зафиксировано более 40 попаданий. Есть пострадавшие и разрушения.