Заголовок: Сын в могиле, «Лада» в гараже отца.

В воскресной программе телеканала Россия 1 "Вести недели" вышел репортаж о погибшем в Украине российском танкисте из села Вязовка Саратовской области. На выплаты за гибель сына семья купила "в память о нем" новую машину "Лада". О том, как Кремль-ТВ расчеловечивает телезрителей и рекламирует войну, как официальная пропаганда "промывает мозги" населению в программе "Лицом к событию" говорят главный редактор издания "Новая газета – Европа" Кирилл Мартынов и телевизионный критик Александр Гельман.

Ведущий Мумин Шакиров