Аудитория телеграм-каналов независимых СМИ выросла на 219%

С начала войны совокупная аудитория независимых российских СМИ увеличилась на различных платформах. На их сайты заходить стали чаще, а в социальных сетях выросло количество их подписчиков. Об этом говорится в исследовании издания "Проект".

Больше всего увеличилась аудитория независимых СМИ в телеграме – на 219% после российского вторжения в Украину. К началу июля телеграм-каналы 16 независимых медиа, в числе которых Радио Свобода, "Медуза" и "Медиазона", читали около 4,7 миллиона подписчиков.

Число подписчиков независимых информационных каналов выросло и в ютьюбе – в среднем на 43%. Постоянная аудитория канала издания The Insider выросла в два раза, "Медузы" и "Новой газеты" – более чем на треть.

По подсчётам "Проекта", с начала войны в Украине Роскомнадзор заблокировал 95 медиа, работающих для российской аудитории, 59 их них – в первый месяц вторжения. Несмотря на это, посещаемость их сайтов выросла на 75%: в марте сайты суммарно посетили 63,4 миллиона раз, по сравнению с 36,3 миллиона в январе 2022 года.

Однако к началу июля количество заходов на сайты, как независимых, так и государственных СМИ, резко упало. У "Медузы" – в 2,2 раза, у РИА "Новости" – в 1,7 раза, по сравнению с мартом. Главные редакторы полагают, что причиной может быть "усталость читателей от новостей с линии фронта".