Авиарейсы в Мюнхене остановили на час из-за беспилотника

Воздушное движение в аэропорту Мюнхена, на западе Германии, в субботу утром было приостановлено примерно на час после сообщений двух пилотов о том, что они заметили предполагаемый беспилотник.

Взлеты и посадки прекратились вскоре после 9 часов утра по местному времени. Около 10:15 тревогу отменили, сообщил представитель аэропорта.

Представитель полиции рассказал, что к проверке сообщения пилотов о подозрительном объекте подключили полицейский вертолет. После того, как проверка ничего не выявила, запрет на полеты был снят, и воздушное движение возобновилось, сообщили в администрации аэропорта.

Во время приостановки движения более 20 рейсов, которые должны были приземлиться в Мюнхене, перенаправили в другие аэропорты.

В октябре прошлого года обнаружение дронов в Мюнхене привело к нескольким кратковременным остановкам работы аэропорта столицы Баварии.

