Глава МИД Литвы: РФ намеренно направляет дроны ВСУ на Балтию

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис обвинил российских военных в намеренном изменении курса украинских дронов на страны Балтии с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Слова министра приводит в четверг LRT.

"Мы наблюдаем сознательные попытки направить беспилотники в страны Балтии, а затем распространять пропагандистские сообщения и ложные обвинения в том, что страны Балтии участвуют в атаках на цели в России", - цитирует литовская телерадиокомпания слова Будриса.

В последнее время в Литве, а также в Эстонии и Латвии упало несколько беспилотников. Они не причинили серьезного ущерба. Обошлось без жертв. Именно из-за угрозы БПЛА в среду утром на востоке Литвы объявлялась воздушная тревога, отмечает LRT. По словам Будриса, подобные инциденты - это прямое следствие войны России против Украины и соучастия в ней Беларуси.

С начала мая в воздушное пространство Латвии и Эстонии залетели как минимум четыре беспилотника. Инцидент с дронами в начале месяца привел к политическому кризису в Латвии: после жесткой критики со стороны премьер-министра Эвики Силини в отставку ушел министр обороны Андрис Спрудс, после этого правительство развалилось и пост покинула сама Силиня.

Служба внешней разведки России 19 мая заявила о подготовке Украиной ударов по России с территории Латвии. "Несмотря на опасения латвийской стороны стать жертвой ответного удара Москвы, киевские власти убедили Ригу дать согласие на проведение операции", - утверждалось в заявлении СВР.

В Риге и Киеве утверждения СВР назвали ложью. Украинская сторона отмечала, что беспилотники залетают на территорию стран Балтии из-за действий российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее в Москве звучали обвинения в адрес стран Балтии, включая Латвию и Эстонию, в том, что они якобы предоставили украинским беспилотникам возможность пролёта над своей территорией для ударов по целям в России.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отмечал в своём комментарии, что дроны оказываются в Балтии "не потому, что Украина хотела их туда направить". "Они там из-за безрассудного, незаконного полномасштабного нападения России, которое началось в 2022 году", – подчёркивал Рютте.

Больше новостей Радио Свобода: