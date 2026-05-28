Парламент Латвии утвердил состав нового правительства

Парламент Латвии в четверг избрал новое правоцентристское правительство, спустя несколько недель после распада предыдущей коалиции из-за инцидентов с залетавшими в страну украинскими беспилотниками.

Большинством в 66 голосов депутатов из 100 Сейм утвердили на посту премьер-министра 47-летнего центриста Андриса Кульбергса, который будет руководить латвийским кабинетом до парламентских выборов 3 октября.

Эвика Силиня подала в отставку с поста главы правительства 14 мая, после увольнения министра обороны и потери поддержки его партии, которая считалась ключевым союзником Силини в коалиции.

Силиня обвиняла прежнего главу военного ведомства Андриса Спрудса в том, что он недостаточно быстро развернул средства противодействия БПЛА, чтобы помешать проникновению на латвийскую территорию двух украинских дронов.

Беспилотники причинили минимальный ущерб, но вызвали широкую обеспокоенность в бывшей советской республике, которая сейчас является членом НАТО и Европейского Союза. "Обязанность правительства - обеспечить безопасность Латвии в самом широком смысле. Это означает гарантировать внешнюю безопасность государства, экономическую безопасность, энергетическую безопасность, а также чувство безопасности людей в своей стране", - заявил Андрис Кулбергс в своей речи перед голосованием в Сейме.

Свои посты новом правительстве сохранили министр экономики Виктор Валайнис, министр благосостояния Рейнис Узулниекс, глава МИД Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. Пост сохранила также спикер Сейма Дайга Миериня. Министром обороны стал полковник Райвис Мелнис. Прежний глава МВД Рихард Козловскис назначен министром сообщения.