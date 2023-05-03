Австралия подарила Карлу III в честь коронации $10 000 для редкого попугая

Австралия подарила королю Великобритании Карлу III в честь его коронации пожертвование в фонд "Друзья западного наземного попугая" в размере десяти тысяч долларов.

Западный наземный попугай – один из самых редких видов птиц в мире. Осталось менее 150 его особей, все они живут в национальном парке на юго-западе Австралии. Вид практически исчез из-за кустарниковых пожаров, лисиц и одичавших кошек.

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз, комментируя подарок, отметил, что "Его Величество король Карл III давно выступает за сохранение и устойчивое развитие". По словам директора фонда, за пожертвование британский король получит благодарность от организации и, вероятно, значок в виде западного наземного попугая.

Правительство Австралии подчеркнуло, что этот подарок продолжает традицию поддержки австралийской фауны, приуроченную к важным королевским событиям. В прошлом подобные пожертвования направляли на сохранение кроличьего бандикута, горного кускуса, сумчатого муравьеда и коалы.