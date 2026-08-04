Автобиографию Бориса Надеждина изымают из продажи в России

Книга политика Бориса Надеждина "Очередь за надеждой: автобиография с открытым финалом" исчезла из продажи на сайтах российских магазинов и маркетплейсов. На это обратило внимание издание "Вёрстка". Как выяснили журналисты, издание больше не продаётся в онлайн-магазинах "Литрес", "Читай-город", book24 и "Яндекс-книги", а также на маркетплейсах Ozon и Wildberries. При попытке найти книгу через опцию поиска пользователь получает результат "страница не найдена".

В пресс-службе "Литрес" журналистам сообщили, что "книга снята с продажи по решению издательства-правообладателя". Речь идеи об издательстве "Эксмо", на сайте которого страничка книги осталась, но в продаже её нет.

Сам Борис Надеждин уже 20 июля отметил, что его автобиография пропала с сайта Wildberries, а на Ozon её цена выросла в 10 раз в сравнении с первоначальными 500-700 рублями. Он пошутил: "Мог бы разбогатеть, но иноагентам запрещено получать гонорары". Теперь же журналистам "Вёрстки" удалось найти "Очередь за надеждой" в продаже только на Яндекс.Маркете за 5500 рублей. Радио Свобода проверило непосредственно перед публикацией этой новости: на Яндекс.Маркете цена снова выросла, до 5716 рублей.

Борис Надеждин, критиковавший политику нынешних российских властей, пытался зарегистрировать свою кандидатуру на предстоящих в сентябре выборах в Государственную думу. Однако 10 июля Минюст России внёс его в реестр так называемых "иностранных агентов", а 17 июля суд в Подмосковье оштрафовал политика на тысячу рублей по административному делу о демонстрации экстремистской символики – из-за ссылки на видео, в котором появлялась фотография Алексея Навального. После этого Надеждин заявил, что прекращает предвыборную кампанию.

3 июля Борис Надеждин сообщил, что покинул Россию. Сегодня, 4 июня, в его отношении составили протокол о связи с "организацией, признанной нежелательной в России" - из-за интервью изданию "Медуза".