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Автор проекта "Омбудсмен полиции" приговорён к пяти годам колонии

Основатель проекта "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов

Суд в Москве приговорил к пяти годам колонии общего режима основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Его признали виновным в вымогательстве, оскорблении представителя власти, а также в двух эпизодах, связанных с изготовлением порнографических материалов.

Ранее прокурор требовал приговорить основателя проекта "Омбудсмен полиции" к шести годам колонии, лишить его звания майора полиции в отставке и запретить ему в течение десяти лет заниматься администрированием сайтов. В СИЗО Воронцов находится с 8 мая 2020 года.

По версии следствия, в октябре 2017 года основатель "Омбудсмена полиции" требовал у сотрудника МВД 300 тысяч рублей за нераспространение личных фотографий интимного характера, которые в итоге были опубликованы, и якобы шантажировал подобным образом знакомую женщину.

Бывший сотрудник МВД вину ни по одному из пунктов обвинения не признал. Он настаивает, что его уголовное преследование – это месть за правозащитную деятельность.

  • Владимир Воронцов – бывший сотрудник МВД России. Паблик "Омбудсмен полиции", который он создал и на который в социальной сети "ВКонтакте" подписаны почти 400 тысяч человек, публиковал материалы, посвящённые защите прав как полицейских, так и жертв полицейского произвола.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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