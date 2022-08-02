Автор проекта "Омбудсмен полиции" приговорён к пяти годам колонии

Суд в Москве приговорил к пяти годам колонии общего режима основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Его признали виновным в вымогательстве, оскорблении представителя власти, а также в двух эпизодах, связанных с изготовлением порнографических материалов.

Ранее прокурор требовал приговорить основателя проекта "Омбудсмен полиции" к шести годам колонии, лишить его звания майора полиции в отставке и запретить ему в течение десяти лет заниматься администрированием сайтов. В СИЗО Воронцов находится с 8 мая 2020 года.

По версии следствия, в октябре 2017 года основатель "Омбудсмена полиции" требовал у сотрудника МВД 300 тысяч рублей за нераспространение личных фотографий интимного характера, которые в итоге были опубликованы, и якобы шантажировал подобным образом знакомую женщину.

Бывший сотрудник МВД вину ни по одному из пунктов обвинения не признал. Он настаивает, что его уголовное преследование – это месть за правозащитную деятельность.