Автор Youtube-канала "Дикий десантник" отправлен в СИЗО в Казани

Суд в Казани отправил в СИЗО автора Youtube-канала "Дикий десантник" Асхабали Алибекова, задержанного 20 февраля. Его обвиняют в нападении на полицейского. Алибеков это отрицает. На своём канале он резко критиковал президента России Владимира Путина и выступал против войны в Украине.
Алибеков рассказывал правозащитному проекту "ОВД-Инфо", что на него составили протокол о неповиновении полиции – якобы он отказался проследовать в отдел для составления протокола по административной статье о дискредитации армии. По словам видеоблогера, при задержании его положили на землю, били по лицу и телу, оставив синяки и ссадины, а также укололи чем-то в спину, после чего он почувствовал головокружение.
За неповиновение полиции ему назначили 15 суток административного ареста, а 4 марта стало известно, что в отношении него заведено уголовное дело о насилии против полицейского.
Алибеков уже был судим по статье о так называемой дискредитации российской армии из-за антивоенных высказываний. В марте прошлого года суд приговорил его к году и двум месяцам колонии. Он досрочно освободился в ноябре.
- Асхабали Алибекову 51 год, он бывший командир отделения войсковой части Черноморского флота России. В начале второй чеченской войны он поступил в разведку спецназа внутренних войск, в общей сложности в зоне боевых действий пробыл девять месяцев.
- Впервые СМИ о нём написали в связи с массовой дракой в 2007 году, в которой один чеченский студент погиб, другой был ранен милиционером. Тогда Алибеков выступал за расследование этих преступлений, требовал наказать сотрудников МВД.
- В 2018 году Алибеков, будучи контрактником базы Черноморского флота в Новороссийске, записал видео с резким обращением к Владимиру Путину, в котором призвал президента "оставить Россию в покое" и обвинил его в том, что он "травит (стравливает. – Прим. РС) наших солдат с украинским народом".
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