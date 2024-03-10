Автор Youtube-канала "Дикий десантник" отправлен в СИЗО в Казани

Суд в Казани отправил в СИЗО автора Youtube-канала "Дикий десантник" Асхабали Алибекова, задержанного 20 февраля. Его обвиняют в нападении на полицейского. Алибеков это отрицает. На своём канале он резко критиковал президента России Владимира Путина и выступал против войны в Украине.

Алибеков рассказывал правозащитному проекту "ОВД-Инфо", что на него составили протокол о неповиновении полиции – якобы он отказался проследовать в отдел для составления протокола по административной статье о дискредитации армии. По словам видеоблогера, при задержании его положили на землю, били по лицу и телу, оставив синяки и ссадины, а также укололи чем-то в спину, после чего он почувствовал головокружение.

За неповиновение полиции ему назначили 15 суток административного ареста, а 4 марта стало известно, что в отношении него заведено уголовное дело о насилии против полицейского.

Алибеков уже был судим по статье о так называемой дискредитации российской армии из-за антивоенных высказываний. В марте прошлого года суд приговорил его к году и двум месяцам колонии. Он досрочно освободился в ноябре.