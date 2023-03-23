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"Дикий десантник" из Новороссийска осужден за дискредитацию армии

Асхабали Алибеков

Приморский районный суд Новороссийска признал автора ютуб-канала "Дикий десантник" Асхабали Алибекова виновным по статье о "повторной дискредитации вооруженных сил России" и приговорил его к году и двум месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на адвоката Алибекова Марину Дубровину.

Назначенный срок лишения свободы на два месяце меньше, чем запрашивала прокуратура. Ранее Алибеков ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке, который предусматривает признание вины и отказ от судебного следствия в обмен на более мягкое наказание, так как, по словам его жены, "он разочаровался в судебной системе России и понимает, что его посадят в любом случае". Суд, однако, посчитал, что обвиняемый не искренне раскаивается, поэтому отклонил ходатайство.

Уголовное дело против Алибекова возбудили в сентябре прошлого года из-за видеороликов с антивоенными высказываниями после того, как дважды привлекали его к ответственности по административной статье о "дискредитации армии". Первоначально ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, но когда полиция попыталась заставить Алибекова надеть браслет для отслеживания перемещений, он отказался. 29 сентября его отправили в СИЗО – в суде "он заявлял, что ему не дают общаться с другими арестантами и не оказывают медицинскую помощь.

  • Уроженцу Дагестана Асхабали Алибекову 51 год, он бывший командир отделения войсковой части Черноморского флота России. Алибеков живет в Новороссийске. В начале второй чеченской войны он поступил в разведку спецназа внутренних войск, в общей сложности в зоне боевых действий пробыл девять месяцев.
  • Впервые СМИ о нем написали в связи с массовой дракой в 2007 году, в которой один чеченский студент погиб, другой был ранен милиционером. Тогда Алибеков выступал за расследование этих преступлений, требовал наказать сотрудников МВД.
  • В 2018 году Алибеков, будучи контрактником базы Черноморского флота в Новороссийске, записал видео с резким обращением к Владимиру Путину, в котором призвал президента "оставить Россию в покое" и обвинил его в том, что он "травит (стравливает. – Прим. ред.) наших солдат с украинским народом".
  • Ранее Алибеков был судим за причинение телесных повреждений, оскорбление представителя власти и дезорганизацию деятельности спецучреждения.
  • В интервью Кавказ.Реалии "Дикий десантник" рассказал о своих взглядах и отношении к войне.
  • В ноябре минувшего года независимый проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал" признал Алибекова политзаключенным.

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