"Дикий десантник" из Новороссийска осужден за дискредитацию армии

Приморский районный суд Новороссийска признал автора ютуб-канала "Дикий десантник" Асхабали Алибекова виновным по статье о "повторной дискредитации вооруженных сил России" и приговорил его к году и двум месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на адвоката Алибекова Марину Дубровину.

Назначенный срок лишения свободы на два месяце меньше, чем запрашивала прокуратура. Ранее Алибеков ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке, который предусматривает признание вины и отказ от судебного следствия в обмен на более мягкое наказание, так как, по словам его жены, "он разочаровался в судебной системе России и понимает, что его посадят в любом случае". Суд, однако, посчитал, что обвиняемый не искренне раскаивается, поэтому отклонил ходатайство.

Уголовное дело против Алибекова возбудили в сентябре прошлого года из-за видеороликов с антивоенными высказываниями после того, как дважды привлекали его к ответственности по административной статье о "дискредитации армии". Первоначально ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, но когда полиция попыталась заставить Алибекова надеть браслет для отслеживания перемещений, он отказался. 29 сентября его отправили в СИЗО – в суде "он заявлял, что ему не дают общаться с другими арестантами и не оказывают медицинскую помощь.