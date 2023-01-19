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Авторам антивоенного телеграм-канала в Перми угрожают уголовным делом

Основатель "Пермь 36,6" Сергей Ухов

Администраторы телеграм-канала "Пермь 36,6" сообщили, что полицейские дали им неделю на удаление всех видео и закрытие проекта. Иначе на них заведут уголовное дело.

По словам активистов, их хотят признать экстремистами. Редакция телеграм-канала рассказала, что сейчас ведётся доследственная проверка. Полицейские выясняют, как работают и на что живут авторы канала. Сотрудников и их родителей вызывают на опросы в центр по борьбе с экстремизмом.

"Удалять мы, конечно же, ничего не будем. Наш канал не занимается экстремизмом, мы ведём абсолютно законную журналистскую деятельность", – написали администраторы канала.

Активисты отметили, давление правоохранительных органов на них началось после того, как в январе российские власти признали основателя "Пермь 36,6" Сергея Ухова – бывшего координатора пермского штаба Навального – иноагентом.

Тогда редакция "Пермь 36,6" заявила, что продолжит критиковать президента России Владимира Путина, открыто выступать против войны в Украине и "объяснять людям, что делать, чтобы не попасть на фронт".

  • После вторжения России в Украину российские российские власти под угрозой наказания обязали граждан называть войну "спецоперацией" и использовать только официальные российские данные.
  • За публикацию сведений о войне из иных источников ввели штрафы и тюремные сроки – они предусмотрены новыми статьями о дискредитации российской армии и о распространении про неё фейков. Это вынудило десятки СМИ уехать, закрыться или отказаться публиковать информацию о войне.
  • К концу 2022 года Роскомнадзор заблокировал более девяти тысяч сайтов – в том числе независимые СМИ, правозащитные организации и социальные сети. Для доступа к ним россияне используют VPN.
  • В рейтинге свободы медиа от международной организации "Репортёры без границ" Россия занимает 155-е место из 180.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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