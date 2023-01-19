Авторам антивоенного телеграм-канала в Перми угрожают уголовным делом

Администраторы телеграм-канала "Пермь 36,6" сообщили, что полицейские дали им неделю на удаление всех видео и закрытие проекта. Иначе на них заведут уголовное дело.

По словам активистов, их хотят признать экстремистами. Редакция телеграм-канала рассказала, что сейчас ведётся доследственная проверка. Полицейские выясняют, как работают и на что живут авторы канала. Сотрудников и их родителей вызывают на опросы в центр по борьбе с экстремизмом.

"Удалять мы, конечно же, ничего не будем. Наш канал не занимается экстремизмом, мы ведём абсолютно законную журналистскую деятельность", – написали администраторы канала.

Активисты отметили, давление правоохранительных органов на них началось после того, как в январе российские власти признали основателя "Пермь 36,6" Сергея Ухова – бывшего координатора пермского штаба Навального – иноагентом.

Тогда редакция "Пермь 36,6" заявила, что продолжит критиковать президента России Владимира Путина, открыто выступать против войны в Украине и "объяснять людям, что делать, чтобы не попасть на фронт".