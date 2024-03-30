Axios: Израиль предложил США разместить в Газе арабских военных

Министр обороны Израиля Йоав Галант предложил разместить в секторе Газа многонациональную военную группировку с участием арабских военнослужащих. Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух высокопоставленных израильских чиновников. По их словам, министр попросил США поддержать его инициативу.

По замыслам израильской стороны, контингент арабских стран должен находиться в Газе в течение переходного периода и обеспечивать безопасность гуманитарных конвоев, а также причала, который Соединённые Штаты построят для гражданских грузов. По словам источников, израильские военные обсуждали инициативу с тремя арабскими странами, среди которых Египет.

Если предложенный план будет принят, то в Газе будет создан руководящий орган, не имеющий отношения к палестинской группировке ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе. Вместе с тем, по словам собеседников издания, о присутствии в Газе американских военных речи не идёт.

Источник в Белом доме рассказал Axios, Египет – пока что единственная страна, которая рассматривает идею Израиля. В данный момент арабские страны не готовы направлять в Газу войска, но допускают размещение миротворческих контингентов после войны, утверждает американский чиновник.

На днях президент США Джо Байден на предвыборном мероприятии в Нью-Йорке также заявил, что что арабские страны, включая Саудовскую Аравию и Катар, готовы полностью признать Израиль в будущем соглашении об урегулировании конфликта в секторе Газа. По словам Байдена, необходимо разработать план действий для создания двух государств.

С осени прошлого года израильская армия проводит в секторе Газа боевую операцию в ответ на нападение джихадистов на юг Израиля 7 октября. Тогда погибли около 1400 человек, более 250 человек были вывезены в Газу. Часть из них освободили в обмен на палестинских заключённых, содержащихся в тюрьмах Израиля. По последним данным, в секторе могут удерживаться более 130 человек, но сколько из них в живых – неизвестно.

Израиль и ХАМАС уже несколько месяцев ведут через посредников переговоры об освобождении части заложников и временном прекращении огня. По некоторым данным, ранее Израиль якобы согласился на предложение США о выдаче 700 палестинских заключённых в обмен на 40 заложников, захваченных ХАМАС. Официально об этом не сообщалось.

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