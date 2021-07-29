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Главред издания "Проект" Роман Баданин покинул Россию

Роман Баданин

Главный редактор издания "Проект" Роман Баданин (включён в реестр "СМИ - иностранных агентов") покинул Россию. Об этом он сообщил в разговоре с Reuters.

По словам Баданина, у него нет планов на возвращение домой.

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