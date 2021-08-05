"Придумаю что-то еще". Закрытые медиа в России, их все больше

Проект "МБХ медиа" объявил о прекращении работы после блокировки сайта. Также о прекращении работы объявили издание "Открытые медиа" и проект "Правозащита Открытки". Вечером 4 августа их сайты были заблокированы в России Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры РФ, которая сочла, что они связаны со структурами, признанными "нежелательными" в России. Кроме этого Роскомнадзор заблокировал и сайт премии "Профессия – журналист", которую Михаил Ходорковский учредил в 2016 году.

"Открытые медиа" подчеркнули, что никогда не сотрудничали с нежелательными организациями. Издание работало на средства пятилетнего гранта, который был выдан через компанию Михаила Ходорковского Open Press. Журналисты заявили, что никогда не скрывали этого, а оформленных отношений или договоров с другими компаниями предпринимателя у них не было. "К сожалению, власти не нужны медиапроекты с критическим взглядом на происходящее в стране, чем больше критики – тем короче жизнь проекта. Но мы хотя бы попытались", – говорится в сообщении журналистов издания.

"Проект "МБХ медиа" закрыт. Больше там никто не работает, – сказала Радио Свобода Вероника Куцылло, теперь уже бывший главный редактор издания. – К сожалению, в нашей стране сложилась такая ситуация, когда делать честную свободную профессиональную журналистику становится все более и более опасно. И если раньше после блокировок мы, так или иначе, возрождались, то теперь не только журналистам, но и читателям, которые делятся нашей информацией, нашими видео, подкастами, это может грозить административным и уголовным преследованием, если этого захочет государство. Ни я, ни Михаил Ходорковский не готовы подвергать уже совсем реальной опасности жизни и свободу людей".

Ранее на своей странице в сети фейсбук Вероника Куцылло поблагодарила всех, кто сотрудничал с "МБХ медиа", а также Михаила Ходорковского.

Те люди, которые считают себя государством, сделали все, чтобы в России с каждым днем оставалось все меньше независимых от власти медиа

Решение закрыть "Открытые медиа" было принято после сообщения в государственном информагентстве "РИА Новости" о связи издания с нежелательной организацией, пояснил Радио Свобода Максим Гликин, теперь уже бывший заместитель главного редактора (журналист внесен в список физических лиц "иностранных агентов"): "Официальным государственным агентством было объявлено, что наше медиа связано с нежелательной организацией, хотя, как мы считаем, это не так. Именно этим объяснили блокировку сайта. А если наша власть считает, что мы не имеем права работать, мы прекращаем свою деятельность, потому что это уже становится наказуемо. Мы все люди законопослушные, всю жизнь платим все налоги, и никто не хочет нарушать закон. Если, с точки зрения властей, мы связаны с нежелательной организацией, как они сегодня объявили (до этого никто ничего не объявлял), значит, мы не имеем права продолжать свою деятельность".

Мы все время пытаемся выяснить, почему СМИ или физлицо попало в этот список иностранных агентов

"Если бы "Открытые медиа" продолжили работу, проект был бы отключен от трафика и цитируемости, и были бы созданы проблемы для большинства сотрудников. Сейчас проект невозможно продолжать делать в России", – сказала в эфире радиостанции "Эхо Москвы" Юлия Ярош, бывший главный редактор издания, так же, как и ее бывший заместитель Максим Гликин, признанная государством физическим лицом – "иностранным агентом". 4 августа Юлия Ярош и Максим Гликин оспорили в суде это решение Минюста, считая его дискриминационным.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя ситуацию с журналистами-"иноагентами" (несколько журналистов, сотрудничающих с Радио Свобода, также получили этот статус), сказал, что в его организации не понимают, по каким критериям попадают в список "иностранных агентов" и физические лица, и медиа: "Мы все время пытаемся это выяснить, потому что все-таки если есть какие-то конкретные претензии, их могут высказать – почему СМИ или физлицо попало в этот список. Но, как считают наши юристы, если СМИ попало в этот список, то покинуть его уже вряд ли сможет, а вот если физическое лицо там оказалось, то шанс покинуть его еще есть – можно обратиться в суд", – пояснил Соловьев. Он высказал надежду, что журналисты закрывшихся изданий смогут найти другую работу, не меняя профессию: "Вакансий много, журналистов не хватает на очень многих направлениях. Так что, я думаю, сотрудники этих редакций смогут себя найти каким-то образом", – понадеялся председатель Союза журналистов России.

Посадить тысячу человек или даже 10 тысяч человек для этой власти, в общем, вполне себе реализуемая задача

Бывший заместитель главного редактора "Открытых медиа" Максим Гликин в какой-то мере разделяет эти надежды: "Может быть, будет сложнее найти место в хороших СМИ, но в целом, я уверен, что мои коллеги украсят любой коллектив".

Но такой взгляд на ситуацию имеют немногие из теперь уже бывших сотрудников независимых медиа в России. В июле нежелательной организацией было объявлено издание "Проект", его главный редактор Роман Баданин покинул Россию под угрозой уголовного преследования. В связи с этим представители независимых проектов в России заговорили о "зачистке" неугодных Кремлю медиаресурсов, в том числе и особенно тех, которые проводят журналистские расследования, а также работающих там журналистов. В этих условиях продолжать работу в России для большинства из них будет нереально, сказал тогда в интервью Радио Свобода журналист издания "Важные истории" Роман Шлейнов: "Они [власти. – РС] считают, что вся критика со стороны журналистов, которые сейчас работают в этих мелких независимых изданиях и независимых структурах, инспирирована западными спецслужбами и западными недоброжелателями. А журналисты на самом деле не журналисты, а люди, которые работают на западные спецслужбы. Если президент так думает на самом деле, это печальная картина. Потому что это означает, что он взял курс на полное уничтожение независимой журналистики".

В начале июля в эфире радиостанции "Эхо Москвы" Михаил Ходорковский сказал, что намерен защищать сотрудников организаций, которые он поддерживает: "То, что я для себя решил, что в той мере, в которой власть сейчас будет давить на людей, я буду этих людей по возможности защищать тем, что те проекты, в которых они участвуют, они будут либо переноситься за пределы Российской Федерации, либо прекращаться, делать нечего. То есть я не буду сейчас требовать от людей идти на амбразуру, потому что я прекрасно понимаю, что посадить тысячу человек или даже 10 тысяч человек для этой власти, в общем, вполне себе реализуемая задача. И я не хочу быть тем, кто будет толкать людей на это".

Бывший главред "МБХ медиа" Вероника Куцылло в комментарии Радио Свобода сказала, что "не собирается никуда эвакуироваться". Пост на своей странице в фейсбуке она завершила словами: "Я отдохну и придумаю что-то еще".