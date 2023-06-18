Bank of China ограничил для россиян переводы в юанях в Европу и США

Китайский Bank of China с 13 июня ограничил для клиентов российских банков возможность переводить юани в Евросоюз, США, Великобританию и Швейцарию. Об этом сообщает РБК .

Как рассказал представитель одного из российских банков, Bank of China прекратил переводы денежных средств через корреспондентские счета не только в юанях, но и в долларах США, евро и гонконгских долларах. По мнению собеседника издания, ограничения связаны с риском вторичных санкций.

Представители российского банковского сектора считают, что решение об ограничениях для россиян принято не Китаем, а США и странами Евсросоюза на фоне ограничений, введённых в отношении России после её нападения на Украину.

Опрошенные РБК эксперты отмечают, что доля переводов в китайской валюте в ЕС и США невелика среди общих переводов в юанях. Такими операциями могли пользоваться частные инвесторы или представители бизнеса.

После вторжения России на территорию Украины российская экономика подверглась беспрецедентному санкционному давлению со стороны стран Запада. ЕС объяснил ограничения против частных банков тем, что они обеспечивает "существенный доход" государству и обладают значимой ролью в экономике.

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