Банк Revolut ужесточил требования к документам россиян и белорусов

Российские граждане, живущие в Европе, жалуются на ограничения операций по своим картам и счетам в британском банке Revolut, из-за ужесточения требований к документам россиян и белорусов, подтверждающим право жить в ЕС. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на четырёх собеседников издания во Франции и Латвии.

Россиянин, живущий во Франции, рассказал, что за несколько недель до окончания срока действия его долгосрочной визы Revolut запросил документы, позволяющие проживать в ЕС. Банк не принял разрешение на временное проживание, которое россиянин получил по гуманитарным основаниями. В результате счёт был ограничен, входящие переводы заблокированы, но россиянин может тратить те деньги, что остались на карте. Ограничения будут сняты, когда он сможет удовлетворить требования банка.

С такими же проблемами столкнулись граждане России в Латвии. Банк за две-три недели до окончания срока действия документов прислал пуш-уведомления с просьбой подтвердить право на проживание в Евросоюзе.

Так основатель латвийской компании Brette Haus , россиянин Геннадий Бакунин рассказал, что Revolut ограничил его операции из-за того, что миграционная служба продлила рассмотрение его заявления на новый ВНЖ в Латвии, а срок действия старого документа уже истёк. В этой ситуации его беспокоит, что будет с бизнесом, так как счета компании также открыты в банке Revolut.

Представитель Revolut Пэдди Кроули в ответ на запрос Forbes подтвердил, что банк действительно ужесточил формальные требования к россиянам и белорусам из-за ограничений, введённых ЕС в отношении граждан этих стран. По его словам, все обладатели российских и белорусских паспортов, желающие воспользоваться услугами банка Revolut, должны предъявить продленный ВНЖ или рабочую визу, которые позволяют им оставаться в Евросоюзе более 180 дней. Справки, подтверждающие подачу документов на продление ВНЖ или визы, счета за коммунальные услуги и траты в стране пребывания в качестве обоснования для разблокировки счетов не принимаются, подтвердил он.

Зарегистрированный в Литве банк Revolut — один из ключевых банков для россиян, уезжающих за границу из-за антивоенной позиции или страха перед мобилизацией. Он один из немногих банков, которые открывают счета в евро по российскому паспорту и долгосрочной визе типа D сроком от 180 дней.

По мнению юристов, многие из россиян, уехавшие из страны после начала войны в Украине, столкнулись сейчас с проблемами при продлении виз и видов на жительство в Европе. Ряд стран ЕС ужесточили свое миграционное законодательство, в других - из-за большого числа украинских беженцев и перегруженности служб сроки рассмотрения документов затягиваются до девяти месяцев.

Кроме того, банкам проще формально подойти к документам, подтверждающим резидентство в ЕС, чем тратить средства на риск-менеджмент из-за угрозы вторичных санкций, говорят собеседники издания.

Британская финасово-технологическая компания Revolut была основана в 2015 году украинцем Владом Яценко и миллиардером из России Николаем Сторонским, который после начала войны в Украине отказался от российского гражданства. Отказ Сторонский объяснил тем, что его отец – генеральный директор АО "Газпром промгаз" – с октября находится под санкциями Украины.