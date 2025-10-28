В Санкт-Петербурге задержали ещё нескольких уличных музыкантов

В Петербурге во вторник вечером на Сенной площади задержали по меньшей мере трёх уличных музыкантов. Это произошло в день повторного задержания, после длительного административного ареста, певицы Наоко и гитариста Александра Орлова из группы "Стоптайм".

После суда над Наоко во вторник, когда её оштрафовали по статье о "дискредитации армии", на концерт звали как на встречу поддержки задержанных музыкантов, но позже соратники выступавших попросили не связывать их концерт с преследованием группы "Стоптайм". По их словам, это была регулярная встреча.

Концерт прервала полиция. По меньшей мере трёх музыкантов повезли в первый отдел полиции, сообщил корреспондент "Бумаги". Издание отмечает, что музыканты выбрали ту же точку, на которой "Стоптайм" спели песню Монеточки "Ты солдат" в конце сентября. Именно за это выступление Наоко (Диагу Логинову) оштрафовали 28 октября на 30 тысяч рублей.

По сведениям RusNews, на Сенной площади сотрудники силовых структур появились на концерте группы "Рестарт". Все задержанные ими музыканты - несовершеннолетние.

18-летнюю певицу Наоко и ещё двух музыкантов "Стоптайм"- Александра Орлова и барабанщика Владислава Леонтьева - задержали в Петербурге 15 октября. Позднее всех троих отправили в спецприемник, признав виновными в организации массового мероприятия без согласования с властями.

Группа "Стоптайм" получила известность, исполняя песни музыкантов, объявленных в России "иностранными агентами".