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Басманный суд Москвы арестовал адвокатов Алексея Навального

Игорь Сергунин

Басманный суд Москвы арестовал до 13 декабря адвокатов Игоря Сергунина, Алексея Липцера и Вадима Кобзева, представляющих интересы оппозиционера Алексея Навального, – в рамках расследования уголовного дела об участии в экстремистском сообществе.

Заседания по аресту защитников проходили в закрытом режиме. Следователи объяснили, что в ходе заседания будут раскрыты личные данные подсудимых и сведения, составляющие гостайну. Суд ходатайства следствия поддержал.

О задержании защитников Навального стало известно утром в пятницу, 13 октября. В коллегии "Далет", в которой состоят Сергунин и Липцер и ещё один адвокат оппозиционера Ольга Михайлова, прошёл обыск.

По словам сторонников Навального, дело против его адвокатов может быть связано с предстоящим переводом оппозиционера в колонию особого режима и попыткой полностью изолировать его от мира.

Соратник Навального Иван Жданов привёл в твиттере выдержки из материалов дела. Жданов отметил, что, по версии следствия, защитники во время посещения оппозиционера в колонии передавали ему информацию для руководства экстремистским сообществом.

Статья о создании экстремистского сообщества — один из пунктов обвинения по последнему делу Навального. По нему суд приговорил политика к 19 годам колонии особого режима.

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