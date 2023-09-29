Суд оставил в силе 9-летний приговор экс-координатору штаба Навального

Алтайский краевой суд оставил в силе приговор бывшему координатору штаба Навального в Барнауле Вадиму Останину. В июле он был осуждён на девять лет колонии по статье "участие в экстремистском сообществе". Российские власти считают таким сообществом ныне не существующие штабы Навального и основанный им Фонд борьбы с коррупцией. Защита Останина подала апелляцию, но суд не удовлетворил её.

46-летнего Вадима Останина задержали в декабре 2021 года по уголовным делам об экстремистском сообществе и создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Оба дела связаны с Фондом борьбы с коррупцией.

В письме, написанном из колонии до апелляционного суда, Останин назвал обвинительное заключение "ахинеей, не имеющей ничего общего с законом".

Приговор Останину - один из самых суровых, вынесенных в России соратникам Навального. Правозащитная организация "Мемориал" признала барнаульского оппозиционера политическим заключенным.