Суд оставил в силе 9-летний приговор экс-координатору штаба Навального

Алтайский краевой суд оставил в силе приговор бывшему координатору штаба Навального в Барнауле Вадиму Останину. В июле он был осуждён на девять лет колонии по статье "участие в экстремистском сообществе". Российские власти считают таким сообществом ныне не существующие штабы Навального и основанный им Фонд борьбы с коррупцией. Защита Останина подала апелляцию, но суд не удовлетворил её.
46-летнего Вадима Останина задержали в декабре 2021 года по уголовным делам об экстремистском сообществе и создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Оба дела связаны с Фондом борьбы с коррупцией.
В письме, написанном из колонии до апелляционного суда, Останин назвал обвинительное заключение "ахинеей, не имеющей ничего общего с законом".
Приговор Останину - один из самых суровых, вынесенных в России соратникам Навального. Правозащитная организация "Мемориал" признала барнаульского оппозиционера политическим заключенным.
- После ареста Навального и признания ФБК экстремистской организацией преследования сторонников оппозиционера и сотрудников его региональных штабов, и так носившие массовый характер, усилились. Многие из них покинули Россию.
- Сам Алексей Навальный сейчас находится в колонии. По новому уголовному делу, связанному в том числе с обвинениями в создании экстремистского сообщества, он в дополнение к прошлому сроку осуждён на 19 лет лишения свободы.
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