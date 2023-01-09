Басманный суд отказался заочно арестовать Петра Верзилова

Басманный суд Москвы отказался заочно арестовать издателя "Медиазоны" и участника Pussy Riot Петра Верзилова по уголовному делу о неуведомлении российский властей об иностранном гражданстве. Об этом сообщил глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Судья Наталья Дударь указала, что статья Уголовного кодекса о неуведомлении о гражданстве описывает преступление небольшой тяжести и не подразумевает заключения под стражу, передаёт корреспондент "Медиазоны". Оправдывающих арест исключительных обстоятельств судья не увидела.

Следственный комитет обосновывал требование заочного ареста тем, что Верзилов скрылся из-под подписки о невыезде. Сообщается, что он объявлен в международный розыск.

У Верзилова, кроме российского, есть гражданство Канады. Уголовное дело против акциониста было заведено после обысков по делу об организации митингов в поддержку Алексея Навального. Сейчас издатель находится за границей. Он и "Медиазона" объявлены российскими властями СМИ-иностранными агентами.

Адвокат Верзилова Леонид Соловьев 9 января сообщил, что следователь устно подтвердил, что против его подзащитного заведено уголовное дело о распространении фейков про российскую армию. Ранее о деле рассказывало "База", официально это не подтверждалось.