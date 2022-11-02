В отношении Петра Верзилова возбудили дело о фейках про армию

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении участника Pussy Riot и издателя "Медиазоны" Петра Верзилова. Его обвиняют в распространении фейков про российскую армию. Об этом сообщают телеграм-каналы Baza и Shot без указания источников информации.
Уголовное дело в отношении Верзилова возбудили якобы из-за его постов в твиттере и инстаграме про убийства мирных жителей в пригороде Киева Буче. Сообщается, что он объявлен в международный розыск и заочно арестован.
В 2021 году Верзилова уже объявляли в розыск по делу о неуведомлении о втором паспорте. Российское законодательство обязывает граждан информировать государство о постоянных видах на жительство и гражданствах в других странах. У Верзилова, кроме российского, есть гражданство Канады.
Петра Верзилова вместе с компанией-учредителем "Медиазоны" и главным редактором издания Сергеем Смирновым в сентябре прошлого года также включили в список иностранных агентов. Роскомнадзор составлял на Верзилова протоколы за неисполнение законодательства об иноагентах.
- Российские войска занимали город Бучу более месяца. После их стремительного отступления в конце марта местные власти и журналисты обнаружили десятки трупов и массовые захоронения. Спутниковые снимки показывают, что тела на улицах города появились во время российской оккупации. Россия отвергает свою причастность к убийствам мирных жителей, называя случившееся "провокацией и постановкой".
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