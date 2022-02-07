"Путин продолжает играть в Гитлера". Соцсети о России и Украине

Россия продолжает стягивать к границе Украины войска, теперь размещая их уже и в Беларуси, некоторые западные СМИ со ссылками на анонимные источники в спецслужбах называют нападение неизбежным. Российское руководство всё отрицает и говорит, что не собирается ни на кого нападать, но одновременно некоторые российские политики рангом поменьше, а также "патриотические" аналитики уже предвкушает, как российская армия займёт Украину за считанные часы. Обстановка настолько накалилась, что агентство Bloomberg вывесило на сайте заголовок "Россия напала на Украину", правда, потом извинилось и объяснило, что это был заранее заготовленный на худший случай заголовок, который поставили на сайт случайно.

Это так потрясло Глеба Павловского, что он отступил на заготовленные 20 лет назад "патриотические" позиции.

Глеб Павловский

вот уже месяц США ведут войну - с Украиной от имени России. Виртуальная proxy-война, где медианапалмом выжигают мозги европейских аудиторий (а заодно украинцам). Proxy-война ведется прицельно в деталях, с публикацией массы карт и аэрофотоснимков. На фоне американской атаки Кремль впервые выглядит голубем умеренности. Удивительно даже, что Москву не удалось спровоцировать - залпы не начались, танки не двинулись.

Кирилл Шулика тоже считает, что США стравливают Россию с Украиной.

Bloomberg сообщил о нападении России на Украину. Правда, новость быстро удалили с извинениями.

Вот вам следствие того, что СМИ в США стали работать на обам, двигать "новую этику" и играть в политику. В России тоже в принципе все с этого начиналось.

Кстати, а вообразите, если бы RT написал, что США напали на Кубу или Венесуэлу. Вот уж пыль столбом бы стояла, а Bloomberg просто ошибся, бывает.

Теперь вы, правда, видите, кто на самом деле нагнетает и хочет войны. Кому выгодно затолкать Россию с Украиной в войну. Такое вообще впервые в истории происходит.

Если такое говорят блогеры, имеющие репутацию либеральных, то что говорить о "государственниках".

Сергей Марков

Идет борьба за умы. Борьба политических языков. Борьба нарративов. Запомните. Никакого конфликта России и Украины не существует. Никаких российско - украинских tensions. Это все пропагандистские нарративы геополитических критиков России, то есть США и ЕС. Те, кто говорят о таком конфликте, они продвигают пропагандистский язык критиков России.

Наша нарратив - у России есть проблемы в отношениях с режимом в Киеве который находится под внешним управлением. И у России конфликт со страной, которая осуществляет это внешнее управление. То есть с США. А с народом братской страны у России нет конфликта. Мы братские народы. Даже многие в обеих странах считают, что мы один народ. Так именно считает Владимир Путин. И десятки миллионов людей вместе с ним.

Руслан Осташко

Агентство Bloomberg само решило, когда Россия нападёт на Украину

Если вы пропустили, по мнению Bloomberg, вторжение произошло сегодня ночью. На главной странице своего сайта издание поместило ссылку на прямую трансляцию с «российского вторжения». Bloomberg поспешно удалил заметку и принёс официальные извинения. Как пояснило агентство, у них заготовлены заголовки на разные варианты развития событий, один из них «случайно» разместили на сайте.

«Ошибку» уже прокомментировали в Кремле, назвав возможной замену термина «фейк-ньюс» на «блумберг-ньюс», а сам факт такой публикации – свидетельством «опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада».

У наших «партнёров» уже всё готово, они могут в любой момент разместить «сенсацию» и повергнуть мир в хаос, им нужна лишь отмашка из соответствующих ведомств.

Среди оппозиционных блогеров большинство все же считает, что ситуацию нагнетают не в США, а в России.

Кирилл Рогов

Пожалуй, самым частым вопросом, который я слышал в последние две недели от корреспондентов российских и мировых медиа, был вопрос - зачем? В чем смысл и цель всей этой экзальтированной конфронтации вокруг Украины? Навязчивость этого вопроса сама по себе демонстрирует, что ясного ответа на него нет.

Общий ответ потребует нового раунда критического осмысления самих принципов путинской внешней политики и очередного раунда дискуссии о соотношении политики внутренней и внешней. Но пока можно попробовать ограничить вопрос обсуждением операциональных целей вторжения, подготовка к которому, по мнению американской разведки, вошла в завершающую стадию.

Чего, гипотетически, хотел бы добиться Кремль в результате вторжения? Каковы возможные политические сценарии?

Установление про-российского правительства в Киеве в результате вторжения кажется мне маловероятной целью. Этот актив будет очень сложно удержать. Хотя дестабилизация в Киеве (и, возможно, временное установление такого правительства) является, безусловно, важнейшим тактическим элементом.

Более основательным сценарием представляется сочетание трех целей:

(1) значительное расширение контроля над восточной частью Украины и создание "Новороссии", соединяющей Россию и Крым (такого рода план, как мне представляется, существовал уже в 2014 г., но "не пошел", так как в Кремле переоценили про-российские настроения востока Украины),

(2) создание на этой основе переговорной позиции для обмена этих или части этих территорий на "легализацию" Крыма и, возможно, других территорий как "российских",

(3) в случае неудачи таких переговоров (жесткой позиции Запада и Украины), создание ситуации полного дедлока в отношениях с Западом, обеспечивающего "железный занавес" в культурной, политической сферах и большей части экономических отношений, укрепление антизападничества как эшелонированной государственной доктрины - своего рода "иранизация" России.

Суть в том, что негативный сценарий (3) вполне устраивает "путинскую группу". В результате, она рассматривает оба исхода дальнейших переговоров - (2) или (3) - как выигрышные для себя. Она считает, что даже в сценарии (3) ресурсов хватит для удержания ситуации внутри России на период адаптации к новым, гораздо худшим экономическим условиям.

Павел Пряников

«Зюганов: ЦРУ готовит провокации в Донбассе!»

Вот бы с таким же жаром Зюганов защищал свою партию, у которой на последних выборах в ГД отобрали их 70-80 выигранных голосов. Или это ЦРУ в России отбирали у КПРФ честно выигранные ей мандаты? Раньше коммунисты немного шебуршали ещё по ДЭГ по Москве, где венедиктовы отобрали у КПРФ 10-12 выигранных партией мандатов, но сейчас и эту тему забыли. Переключились только на разжигание войны.

Максим Шевченко верно говорит, что вся ГД – это единая партия власти, которая по ключевым вопросам – а он один: как бы ухудшить жизнь пролов – запретить им что-то (например, Интернет, кино), послать погибать в окопы и т.п. – выступает воедино.

Ну вот та же война с Украиной. Ну зачем КПРФ разжигает её в унисон сошедшим с ума госдедам? Более 90% россиян никакая война не нужна. И никакого нет дела пролам до ЦРУ. Да у нас начальство творит и мучает пролов так, что самым изощрённым умам в ЦРУ такое в голову не пришло.

Анатолий Несмиян

Власти США готовы рассматривать варианты введения новых антироссийских санкций вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация с Украиной, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. В Сенате считают, что санкции можно ввести в качестве превентивной меры.

Технически это превентивная мера, но по факту — впервые Кремль может получить наказание за попытку угрожать. И неважно, что угроза оказалась пустышкой (по всей видимости, не было никакой борьбы между мифическими «ястребами» и не менее мифическими «голубями» в Кремле. Там заранее было принято решение немножечко попугать, и если что не так — отползти назад. Дескать, а что мы теряем?). Важно, что она была.

Штаты решили, что теперь сама попытка пугать будет приравниваться к реальному действию. Что, в общем-то, абсолютно верно. Сильной и серьезной стране не нужно никого пугать. Ей даже в голову не придет это делать просто потому, что если она бьет, то сразу в крышку гроба. И все это знают безо всяких напоминаний.

А вот шелудивая собачонка, которая заливается бестолковым лаем по поводу и без — с ней разговор короткий. Залаяла — пнули. Без особой жестокости, но чтобы выработать рефлекс. Недостаточно одного раза — значит, пнут еще раз. И так до тех пор, пока не поймет. В этом смысле превентивные санкции — это как раз тот самый пинок. И не более того. Когда намеки и прямые слова не работают, приходится так. Неэстетично, но действенно.

Угроза в политике — крайняя мера. Настолько крайняя, что применяют её в экстраординарных случаях. И в силу экстраординарности идут до конца. Или вообще не угрожают, если есть сомнения в исполнимости угрозы.

Александр Морозов

Путин продолжает "играть в гитлера", т.е. сосредоточил гигантскую ударную группировку на границе и заявляет, что это "ради дела мира" и что никак иначе нельзя, потому что "нам угрожают" (как в свое время Польша Германии). В США на это смотрят "прямо по аналогии" - поэтому каждые 12 часов выдают на новостные ленты картину стремительной эскалации в жанре "пошел обратный отсчет времени до вторжения". В Москве часть публики так уже разогрета, что даже известный антизападник и ястреб ген.Ивашов написал открытое тревожное письмо о том, что Кремль зашел уже слишком далеко, а кремлевские медиаэксперты возмущаются тем, как "коллективный Запад" цинично приписывает России то, чего нет. Патрушев и Лавров заявили прямо, Москва не собирается нападать. Однако в этот раз никто это за пределами РФ не слушает. Им не верят. Завтра в Москву летит Макрон, через неделю Шольц. Однако ясно, что никаких результатов не будет. Макрон улетит, а Путин полетит в Беларусь, смотреть в бинокль на танкодроме. "Фоточки" обойдут все мировые медиа.

Открытое письмо известного антизападника, ястреба и национал-патриота генерал-полковника в отставке Леонида Ивашова, опубликованное на сайте Общероссийского офицерского собрания и поддержанное как минимум некоторыми его членами, обсуждают сейчас больше всего. Генерал неожиданно выступил вразрез с официальной российской политической линией и заявил, что НАТО в данный момент России не угрожает, Украина имеет право на самостоятельную политику и нападение на неё, которое по его словам готовит Путин, "во-первых, поставит под вопрос существование самой России как государства; во-вторых, навсегда сделает русских и украинцев смертельными врагами". По словам генерала, Путин провоцирует войну, чтобы отвлечь население от внутренних проблем. В конце письма Ивашов требует от Путина "отказаться от преступной политики провоцирования войны, в которой РФ окажется в одиночестве против объединенных сил Запада" и уйти в отставку.

Иван Преображенский

Леонид Ивашов с черносотенных позиций атаковал украинскую политику Путина.

Это напоминает переход в оппозицию к Николаю II русских националистов в начале 20-го века.

"Возникает вопрос: а каковы истинные цели провоцирования напряженности на грани войны, и возможного развязывания широко масштабных военных действий? А что таковые будут, говорит численность и боевой состав формируемых сторонами группировок войск – не менее чем по ста тысяч военнослужащих с каждой стороны. Россия, оголяя восточные рубежи, перебрасывает соединения к границам Украины.

По нашему мнению, руководство страны понимая, что вывести страну из системного кризиса оно не способно, а это может привести к восстанию народа и смене власти в стране, при поддержке олигархата, коррумпированного чиновничества, прикормленных СМИ и силовиков, решило активизировать политическую линию на окончательное разрушение российской государственности и истребление коренного населения страны".

[Письмо целиком] звучит местами как шизофренический бред, но хорошо показывает логику и с конечным выводом - [хрен] войне - от российских милитаристов трудно не согласиться.

Юлия Ауг

Ох, ничего себе.

Леонид Григорьевич Ивашов (р. 1943) — российский военный, общественный и политический деятель. Генерал-полковник. В 1996–2001 годах — начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны. Доктор исторических наук, профессор. Президент Академии геополитических проблем. Постоянный член Изборского клуба

Написал открыто письмо-обращение к Путину.

Уже и военных достало это все, что сейчас происходит.

Егор Ершов

Вот никогда не думал, что увижу Ивашова в роли голубя мира. Воистину, по сравнению с 2014 очень многое поменялось.

Впрочем, оно на самом деле предсказуемей, чем кажется. Единственный формат войны с Украиной, приемлемый для сознания олдскульных советских имперцев - это, если угодно, "маленькая освободительная война". Радостный народ встречает РККА, украинские части одна за другой меняют флаг, немногочисленная кучка настоящих бендеровцев сваливает в Канаду и хай живе Радянська Україна! В общем, крымнаш был чем-то подобным на минималках.

А вот теперь тот же Ивашов понимает: ничего "маленького и освободительного" не будет, а к иной войне с Украиной попросту не готов, ибо в отличие от некоторых видит в украинцах заблудших братьев, а не "швайнокарасей".

Матвей Ганапольский

То ли у меня галлюцинации, то ли ястреб Ивашов действительно это написал. Думаю, за это он получит не двушечку, а значительно больше. Найдут статью на его статью.

Аббас Галлямов

Ивашов - это вам не Стрелков-Гиркин, это для «патриотического» лагеря фигура, можно сказать, знаковая. Он геополитикой занимался и против расширения НАТО на Восток выступал ещё тогда, когда Путин и слов-то таких не знал.

Тот факт, что в своём сегодняшнем заявлении Ивашов практически неотличим от либерала, - событие если и не знаковое, то, как минимум, незаурядное.

Олег Кашинцев

Председатель Общероссийского офицерского собрания генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов выступил с обращением в котором сказал о недопустимости войны с Украиной, поскольку это поставит под вопрос само существование России как государства и потребовал от Путина уйти в отставку.

Я не исключаю, что среди действующих офицеров есть аналогичные настроения. Война с Украиной, если руководство России всё-таки начнёт её, станет не только самым тяжким его преступлением, но и самой большой катастрофой последнего времени для всех.

Если обратиться к истории, то можно вспомнить, как в начале Второй Мировой войны действующее военное командование гитлеровской Германии предупреждало Гитлера о недопустимости масштабной военной кампании и развязывании войны, называя это самоубийством и безумием, ставящим под вопрос само существование Германии. Тогда же в среде высшего военного состава Германии возник заговор, цель которого - свержение Гитлера.

В итоге Гитлер все-таки начал ту безумную военную кампанию, от которой его отговаривали и которая привела к мировой катастрофе, и в конце концов к уничтожению Германии как государства. Заговорщики попытались осуществить свой план по устранению Гитлера только в 1944 году, когда было уже слишком поздно, предприняв неудачную попытку покушения на него. Таких зверей нужно останавливать в самом начале.

История должна учить своими уроками. Но иногда трудно спрашивать знания с тех «учеников», которые прогуливают подобные уроки. К сожалению такие «двоечники» каждый раз, словно теорему, пытаются на практике доказать истинность старой русской поговорки «Сила есть, ума не надо».

Роман Попков

Насчет заявления старого советского красно-коричневого патриота, генерала Ивашова, который призвал не допустить вторжения в Украину и вообще заклеймил кремлевских разжигателей войны.

Все удивляются этому заявлению: как так, патриот-имперец, а против войны с Украиной. Радуются, конечно: мол дело говорит дед. Но все же удивляются.

А я вот ничего удивительного не вижу, потому что варился в красно-коричневой тусовке всю молодость и хорошо ее знаю и помню. Как человек знающий и помнящий отмечу, что вообще-то для всего русского патриотического движа 90-х война с Украиной была абсолютным табу. И это при том, что они конечно же считали и распад СССР и независимость Украины страшной трагедией для себя. Но страшнее независимости Украины для них была только одна вещь - война с Украиной. Потому что "братоубийственная бойня". В этом плане даже заигрывания с темой Крыма-Севастополя хотя и имели место в красно-коричневой печати, но считались тонким льдом – мол, лишь бы не было войны с Украиной.

Пожалуй впервые открыто допустил возможность именно настоящей войны (ради Крыма-Севастополя) Лимонов. Но Лимонов и НБП в красно-коричневой тусовке считались в общем-то шизиками и едва ли не провокаторами. Да и то потом во время Оранжевой революции НБП встала на проукраинские позиции, задружилась с Корчинским и т.п.

Повторю, для широких патриотических кругов и для их идеологов (Ивашов - типичный представитель такого советского жречества) тема войны с Украиной была неприемлема.

Тем удивительнее история, которая случилась в 2014 году, когда Кремль и его пропагандисты сумели развернуть всю патриотическую публику против Украины. При помощи пиарщиков-технологов из "правого лагеря" типа Просвирнина, советских агитаторов типа Кургиняна, эфесбешников типа Стрелкова и вновь переобувшегося в кремлевские тапки Лимонова.

Головокружительный был политический переворот именно в этом.

И даже старый аксакал Баркашов на это повелся (сейчас видать осознал, и на тему Украины помалкивает).

Так что Ивашов - просто реакционер, верный старым патриотическим принципам: не допустить крупномасштабной войны с Украиной.

В США типологический аналог Ивашова – какой-нибудь седой отставник, крайний республиканец, желающий сделать Америку великой снова, но ненавидящий федералов и их новые лицемерные войны.

К сожалению, в националистической среде РФ сейчас доминирует другой типаж, не ивашовский: блогеры-попрыгунчики с рыбьими глазами, все эти юнеманы, "листва" и прочие. Пытаются делать антикремлевские активистские карьеры, но конечно антиукраинский дискурс Кремля будет подхвачен здесь по первой команде. Просвирнин умер под окнами армянского ресторана, но его наследники пока живы и даже размножаются делением.

Евгений Савостьянов

Обращение Председателя Общероссийского офицерского собрания Л.Г.Ивашова заслуживает (особенно в резолютивной его части) всемерной поддержки ещё и потому, что, совпадая с требованиями демократической общественности "Мир - России! Мир - Украине! Мир - всем!", доказывает: патриотами России являются не те, кто, разбрызгивая слюни, колотит в барабан войны и нагнетает военную угрозу концентрацией войск и угрожающей риторикой, а те, кто заботится о мирном и благополучном развитии городов, посёлков и деревень нашей страны.

Мир и процветание народу России, а не удовлетворение имперской похоти её вождей - вот истинно патриотическое требование, объединяющее честных и ответственных людей, пусть и разных взглядов!