Лавров и Блинкен обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров провели телефонные переговоры. Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство. Звонок состоялся по и инициативе американской стороны.

Лавров в ходе переговоров отметил, что Вашингтон и его союзники ведут против Москвы "пропагандистскую кампанию", обвиняя Россию в агрессии по отношению к Украине. Кроме того, по словам главы МИД, США поощряет Киев к саботажу минских соглашений и поддерживает силовое решение "проблемы Донбасса".

Лавров также сказал, что Вашингтон и Брюссель проигнорировали ключевые требования безопасности, которые ранее выдвигала Россия.

Официального комментария о переговорах со стороны Госдепартамента пока нет. Незадолго до звонка Блинкен заявил, что США по-прежнему наблюдают эскалацию конфликта со стороны Кремня на границе России и Украины. Госсекретарь обратил внимание на прибытие в регион новых российских военных.

Новость дополняется