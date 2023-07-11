Байден поблагодарил Эрдогана за решение по заявке Швеции в НАТО

Президент США Джо Байден во вторник провёл на полях саммита НАТО в Вильнюсе встречу с турецким лидером Реджепом Эрлоганом. Байден поблагодарил Эрдогана "за храбрый шаг", который заключается в отказе Анкары от дальнейшего противодействия вступлению Швеции в НАТО.

"Хочу поблагодарить вас за вашу дипломатичность и вашу смелость взять на себя такое решение. Также я хочу поблагодарить вас за ваше лидерство", - сказал Байден, обращаясь к Эрдогану.

Президент Турции, в свою очередь, пожелал Байдену удачи в связи с президентскими выборами в США в 2024 году. Ранее Джо Байден объявил, что намерен баллотироваться на второй срок в качестве главы Белого дома. В ответ на пожелание Байден, рассмеявшись, поблагодарил и заметил, что "с нетерпением ждёт" встреч с Эрдоганом "в последующие пять лет".

Весной нынешнего года Реджеп Эрдоган по итогам второго тура был переизбран президентом Турции ещё на пять лет - после 20 лет руководства страной. Кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу, проигравший Эрдогану с незначительным отрывом, назвал прошедшие выборы одной из самых больших "несправедливостей" в истории Турции, отметив многочисленные фальсификации, вбросы и использование "административного ресурса".

Агентство Reuters в связи с состоявшейся в Вильнюсе 11 июля двусторонней встречей Джо Байдена и Реджепа Эрдогана пишет о повороте в иногда напряжённых отношениях между двумя странами-союзницами по НАТО - с учётом отказа Эрдогана от дальнейшего препятствования членству в организации Швеции и ряда других шагов, "расстроивших Россию".

О пересмотре Эрдоганом своей позиции по вступлению Швеции в НАТО стало известно поздно вечером в понедельник - то есть незадолго до саммита в Вильнюсе 11-12 июля. France-Presse пишет о продолжавшемся почти час воскресном разговоре между Реджепом Эрдоганом и находящимся в тот момент на борту своего президентского самолёта Джо Байденом.