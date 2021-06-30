Гражданское население Афганистана готовится дать отпор талибам

Гражданское население Афганистана готовится оказать вооруженное сопротивление группировке "Талибан" после ухода войск США и их союзников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местных жителей.

Один из собеседников агентства – студент, который присоединился к движению сопротивления, – заявил, у людей нет выбора, кроме как взяться за оружие. "Мы должны защищать нашу страну", – сказал он. Другой афганец – бывший боевик-моджахед – объяснил, что обычные граждане почувствовали себя обязанными помочь армии бороться с талибами.

Пресс-секретарь афганских сил обороны сообщил, что добровольцы смогут войти в структуру территориальных вооруженных сил. В то же время политологи предупреждают о риске возврата к гражданской войне из-за того, что в конфликт вовлекается все больше формирований.

К настоящему моменту вывод своего контингента – второго по численности после США – завершила Германия. Президент Джо Байден и Североатлантический блок заявляли о том, что они намерены вернуть своих военных домой к двадцатой годовщине терактов. Афганское население опасается, что это приведет к возврату диктатуры талибов.

Американская разведка предупреждает, что нынешнее правительство Афганистана может рухнуть, а большая часть территории страны перейти под контроль талибов уже спустя полгода после завершения вывода из Афганистана войск США и их союзников.