Не только американские конгрессмены, но и украинские политики и общественные деятели призывают Госдепартамент признать Россию государством-террористом. Увенчаются ли эти призывы успехом? Собеседники Виталия Портникова – Анна Гопко, председатель правления Сети защиты национальных интересов "АНТС", депутат Верховной Рады Украины предыдущего VIII созыва, и Марк Фейгин, российский общественный деятель, юрист. Эфир в 20:30.
Россию хотят признать государством-террористом
Не только американские конгрессмены, но и украинские политики и общественные деятели призывают Госдепартамент признать Россию государством-террористом. Увенчаются ли эти призывы успехом? Собеседники Виталия Портникова – Анна Гопко, председатель правления Сети защиты национальных интересов "АНТС", депутат Верховной Рады Украины предыдущего VIII созыва, и Марк Фейгин, российский общественный деятель, юрист. Эфир в 20:30.
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