Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Дороги к свободе

Россию хотят признать государством-террористом

Не только американские конгрессмены, но и украинские политики и общественные деятели призывают Госдепартамент признать Россию государством-террористом. Увенчаются ли эти призывы успехом? Собеседники Виталия ПортниковаАнна Гопко, председатель правления Сети защиты национальных интересов "АНТС", депутат Верховной Рады Украины предыдущего VIII созыва, и Марк Фейгин, российский общественный деятель, юрист. Эфир в 20:30.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG