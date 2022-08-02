Россию хотят признать государством-террористом

Не только американские конгрессмены, но и украинские политики и общественные деятели призывают Госдепартамент признать Россию государством-террористом. Увенчаются ли эти призывы успехом? Собеседники Виталия Портникова – Анна Гопко, председатель правления Сети защиты национальных интересов "АНТС", депутат Верховной Рады Украины предыдущего VIII созыва, и Марк Фейгин, российский общественный деятель, юрист. Эфир в 20:30.

