Байден: "Я бы сказал, что наш экономический план работает"

Президент США Джо Байден с удовлетворением прокомментировал успешное прохождение в Сенате его проектов о триллионах вливаниях в экономику. Факт их одобрения сенаторами и восстановление экономических показателей доказывают работоспособность политики действующей администрации, заявил глава Белого дома. Об этом сообщает CNN.

Выступая в Белом доме, Байден привел данные Бюро статистики труда, показавшие замедление инфляции потребительских цен в июле, а также то, что за прошлый месяц число рабочих мест выросло почти на 950 тысяч. "Я бы сказал, что наш экономический план работает, а исторические инвестиции – в процессе реализации", – сказал президент.

Говоря об "исторических инвестициях", Байден имел в виду тот факт, что во вторник Верхняя палата Конгресса подавляющим большинством голосов демократов и республиканцев приняла пакет на 1,2 триллиона долларов, а на следующий день демократы протолкнули бюджетную резолюцию, которая открыла дорогу к другому пакету – на 3,5 триллиона долларов. Вскоре оба документа пойдут на подпись главе государства.

Эти законы призваны реализовать инфраструктурные инициативы президента, в том числе повестку по отказу от нефти и газа к 2050 году, создание рабочих мест, поддержку семей и здравоохранения, повышение качества дорог, мостов, пассажирских и грузовых перевозок, а также расширение электросетей, доступа к широкополосному Интернету и национальной сети зарядной инфраструктуры для электромобилей.

Ранее весной был принят другой пакет, инициированный администрацией Байдена. Речь идет о помощи на сумму почти в два триллиона долларов на борьбу с COVID-19.

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