Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Байден предостерёг Кремль от вторжения в страны НАТО

Джо Байден выступил с речью в Варшаве, Польша 26 марта 2022 года

Американские войска находятся в Европе для защиты союзников по НАТО, а не для противостояния с российской армией. Об этом во время своего выступления в Варшаве заявил президент США Джо Байден.

В своей речи президент подчеркнул, что военный союз выполняет оборонительную функцию и никогда не пытался нарушить границы России. Вместе с тем Байден предостерёг президента России Владимира Путина от вероятного вторжения на территорию какой-либо страны НАТО.

Кроме того, по мнению Байдена, Путин не может оставаться у власти. Белый дом пояснил, что президент имел в виду контоль Путиным соседних регионов, а не смену режима в России.

Ранее сегодня, 26 марта, Байден встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. Они обсудили ситуацию вокруг Украины и санкции в отношении Москвы. Кроме того, как сообщил Белый дом, стороны обсудили сокращение зависимости Европы от российских энергоносителей.

До встречи с Дудой, Байден провёл переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и украинским министром обороны Алексеем Резниковым. Резников рассказал в твиттере, что во время встречи обсуждались текущие вопросы и сотрудничество в политическом и оборонном направлениях между Киевом и Вашингтоном.

Дмитрий Кулеба, в свою очередь поблагодарил США за поддержку. "Сегодня мы получили дополнительные обещания о том, как мы будем развивать наше сотрудничество по обороне", - сказал министр.

Визит Байдена в Польшу проходит на фоне российского вооружённого вторжения на территорию Украины. В одном из разговоров с украинскими беженцами президент США назвал российского президента "мясником".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что оскорбительные высказывания Байдена "сужают окно возможностей" для отношений двух стран.

В Польшу Байден прибыл 25 марта из Брюсселя, где принял участие в саммитах НАТО и "Группы семи" (G7). Он также провел переговоры с руководством ЕС. Президент США и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в частности, объявили о плане создания рабочей группы, которая займется снижением зависимости Европы от импорта энергоресурсов из России.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Месяц войны в Украине
Embed
Месяц войны в Украине

No media source currently available

0:00 0:31:47 0:00

Месяц войны в Украине

Саммит НАТО в Брюселе и другие события дня


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG