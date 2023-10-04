"База": в Чечне начали проверку избиения Журавеля Кадыровым

Полиция Чечни начала проверку по факту избиения в грозненском СИЗО арестованного Никиты Журавеля сыном главы Чечни Адамом Кадыровым. Это следует из ответов прокуратуры и СК Чечни, которые опубликовала "База".

Ход проверки находится на контроле у прокуратуры Чечни. По результатам проверки полицейские должны решить, были ли в действиях 15-летнего Адама Кадырова какие-либо нарушения законодательства.

Журавель находится в СИЗО Грозного по делу об оскорблении чувств верующих с конца мая 2023 года. По версии следствия, он сжёг Коран на фоне мечети в Волгограде по заданию украинских спецслужб.

В середине августа Журавель рассказал уполномоченному по правам человека в Чечне, что его избил сын главы Чечни Адам Кадыров. Рамзан Кадыров сначала не комментировал произошедшее, а в конце сентября опубликовал видео избиения, публично одобрив действия сына.

После появления ролика комментариев от российских правоохранительных органов не было. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов, почему он не будет говорить об инциденте, сказал: "Не хочу".

Правозащитники заявляли, что планируют направить в прокуратуру и СК заявления о проверке действий Кадырова-младшего на предмет нарушения российского законодательства.