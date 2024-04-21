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Беглый молдавский олигарх Шор провёл предвыборный съезд в Москве

Съезд сторонников Илана Шора в Москве
Съезд сторонников Илана Шора в Москве

Беглый молдавский олигарх Илан Шор на съезде возглавляемой им партии "Шор" в Москве объявил о создании политического блока "Победа-Виктория". Объединение будет готовиться к выборам президента Молдовы и референдуму о вступлении в Евросоюз, сообщает "КоммерсантЪ".

Молдавская служба Радио Свобода напоминает, что партия "Шор" в Молдове прошлым летом была объявлена Конституционным судом вне закона, а представители нынешних проевропейских властей страны назвали форум сторонников Шора в Москве "позором".

Сам живущий в изгнании олигарх охарактеризовал воскресный съезд, прошедший в одном из московских отелей, как "мероприятие, посвящённое объединению молдавской оппозиции". Выступая на съезде, он заявил, что его участники "готовы взять на себя ответственность и победить нищету, бедность и разруху". Бизнесмен также упомянул готовность "построить в Молдове будущее" и отметил, что видит альтернативу в дружбе и партнерстве с Россией.

Партия "Шор" была запрещена в Молдове по требованию правительства, которое обвинило эту структуры и её политиков в попытках дестабилизации ситуации в стране в интересах России. На родине бизнесмен Илан Шор приговорён к 15-летнему тюремному сроку по делу об участии в банковском мошенничестве. Обвинения Шор отрицает, называя их "местью за протесты", которые его партия проводила в Кишинёве.

На съезде в Москве 21 апреля Шор сказал, что цель его новой инициативы – прийти к власти на осенних президентских выборах. Кандидата при этом он не объявил. Лидер запрещённой "Шор" также заявил, что сближение с Евросоюзом при нынешней власти не принесёт пользы молдавскому народу, поскольку Европой "сегодня руководят узурпаторы и непрофессионалы".

Илан Шор представил руководство нового политического блока, в которое помимо него вошли глава Гагаузии, автономного территориального образования в составе Молдовы, Евгения Гуцул и депутат молдавского парламента Марина Таубер.

В Кишиневе пресс-секретарь правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) Адриана Влас заявила порталу Newsmaker, что молдавским политикам "стыдно" находиться в Москве, "когда весь мир осуждает Кремль за варварскую войну на Украине".

Встреча в Москве завершилась концертом, на котором выступал, среди прочих, российский певец Николай Басков. СМИ, в частности "Новая газета Европа", также пишут о выходе на сцену Филиппа Киркорова. Участники съезда избегали разговоров о российской агрессии против Украины, отмечает Молдавская служба Радио Свобода.

Перед мероприятием в Москве Народное Собрание Гагаузской автономии проголосовало за требование особого статуса русского языка в регионе, а также за осуждение судебной реформы, которая приведёт, среди прочего, к закрытию апелляционного суда Комрата. Комментируя это голосование, премьер-министр Молдовы Дорин Речан сказал, что реформированная правовая система искоренит то, что он назвал "криминальными элементами, который управляют Гагаузией".

  • Большинству союзников Илана Шора, в том числе главе Гагаузии Евгении Гуцул, в Молдове предъявлены различные уголовные обвинения , связанные с предполагаемым незаконным финансированием партии "Шор" и антиправительственными протестами 2022-2023 годов с использованием денег из Москвы или банковским мошенничеством . Гуцул, Таубер и другие обвинения отвергают.
  • Москва не раз отрицала какую-либо причастность к попыткам дестабилизировать обстановку в Молдове.

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