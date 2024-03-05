Как Москва может отреагировать на обращение Приднестровья и Гагаузии? Возможна ли российская аннексия Приднестровья? Какую роль в планах Кремля по дестабилизации Молдовы может играть российский военный контингент на левом берегу Днестра?
Гости Виталия Портникова – Сергей Герасимчук, украинский политолог, заместитель председателя правления Совета по внешней политике "Украинская призма", и Владислав Кульминский, молдавский политолог, исполнительный директора Института стратегических инициатив. Эфир в 20:30.
Кремль дестабилизирует Молдову. Эфир в 20:30
Сергей Герасимчук и Владислав Кульминский: зачем Тирасполь и Комрат просят Москву о "защите"
Как Москва может отреагировать на обращение Приднестровья и Гагаузии? Возможна ли российская аннексия Приднестровья? Какую роль в планах Кремля по дестабилизации Молдовы может играть российский военный контингент на левом берегу Днестра?
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