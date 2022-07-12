Перейдет ли Александр Лукашенко от предоставления территории Беларуси для вторжения в Украину к прямому участию в войне? Собеседники Виталия Портникова – Павел Усов, белорусский политолог, руководитель Центра политического анализа и прогноза, и Наталья Радина – белорусская журналистка, главный редактор сайта «Хартия-97». Эфир в 20:30.
Беларусь и война: возможность участия? Эфир в 20:30
Павел Усов и Наталья Радина: будет ли Лукашенко посылать белорусскую армию на украинский фронт?
Перейдет ли Александр Лукашенко от предоставления территории Беларуси для вторжения в Украину к прямому участию в войне? Собеседники Виталия Портникова – Павел Усов, белорусский политолог, руководитель Центра политического анализа и прогноза, и Наталья Радина – белорусская журналистка, главный редактор сайта «Хартия-97». Эфир в 20:30.
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