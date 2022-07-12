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Дороги к свободе

Беларусь и война: возможность участия? Эфир в 20:30

Александр Лукашенко

Павел Усов и Наталья Радина: будет ли Лукашенко посылать белорусскую армию на украинский фронт?

Перейдет ли Александр Лукашенко от предоставления территории Беларуси для вторжения в Украину к прямому участию в войне? Собеседники Виталия Портникова Павел Усов, белорусский политолог, руководитель Центра политического анализа и прогноза, и Наталья Радина – белорусская журналистка, главный редактор сайта «Хартия-97». Эфир в 20:30.

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