Беларусь и война: возможность участия? Эфир в 20:30

Перейдет ли Александр Лукашенко от предоставления территории Беларуси для вторжения в Украину к прямому участию в войне? Собеседники Виталия Портникова – Павел Усов, белорусский политолог, руководитель Центра политического анализа и прогноза, и Наталья Радина – белорусская журналистка, главный редактор сайта «Хартия-97». Эфир в 20:30.



