Беларусь сократит дипломатические миссии в ЕС "из-за давления Запада"

Беларусь значительно сократит дипломатические миссии в странах Запада и нарастит их в СНГ, Китае, Индии и других странах дальнего зарубежья. Об этом сообщил 20 декабря министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам доклада Александру Лукашенко.

Он подчеркнул, что это не означает закрытие посольств или загранучреждений. Сокращения коснутся лишь численности дипломатического персонала. Причина такого решения, по слова Макея, в "серьёзном санкционном давлении" со стороны стран Западной Европы.

"Мы видим, что, к сожалению, снизился уровень взаимодействия наших загранучреждений с министерствами иностранных дел стран аккредитации. В то же время появилась необходимость укрепления нашей деятельности на других флангах", – указал глава МИД Беларуси.

В МИД Беларуси в скором времени появится специальный отдел Китая. Макей отметил, что также есть планы открыть новые посольства в Африке – в странах, "которые являются и платёжеспособными и где востребована наша продукция".

В июле 2021 года дипломатический статус в Литве получил офис Светланы Тихановской. Страна признала его официальным представительством белорусской демократии.

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