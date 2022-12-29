Беларусь заявила о падении на её территорию украинской ракеты

Белорусское госагентство "Белта" передало в четверг, что на территорию Беларуси со стороны Украины в промежутке между 10 и 11 часами утра упала украинская ракета С-300.

Как отмечается, о произошедшем "немедленно проинформировали" Александра Лукашенко, и сейчас по его поручению группа специалистов Следственного комитета и Минобороны устанавливает причины падения.

"По имеющейся информации, рассматриваются две основные версии произошедшего: залет ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону, либо ракета сбита в результате работы систем ПВО Беларуси", - пишет "Белта".

Позднее в пресс-службе министерства обороны Беларуси заявили о поражении воздушной цели силами войск противовоздушной обороны. Обломки якобы были обнаружены на поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области. В ходе проверки предварительно установлено, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете комплекса С-300, выпущенной с территории Украины,утверждают в Минобороны Беларуси.

О пострадавших информация не поступала. Украина падение ракеты в Беларуси пока не комментировали. 29 декабря Киев сообщил о новом массированном российском обстреле территории Украины.

Белорусское руководство во главе с Лукашенко считается одним из главных союзников России, армия которой вторглась в Украину в конце февраля.