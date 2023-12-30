Генштаб ВСУ: Россия ночью атаковала Украину дронами-камикадзе

Российские войска в ночь на 30 декабря атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед".

Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВСУ. Украинские военные заявляют, что всего армия России использовала 10 беспилотников, из которых 5 были сбиты. В Киеве говорят, что есть новые раненые гражданские, число которых уточняется, разрушены и повреждены частные жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура.

Днём ранее в результате одного из самых массированных с начала российского вторжения обстрелов Украины местные власти сообщили о, по меньшей мере, 30 убитых, и более 160 раненых. По данным командования ВСУ, всего Россия выпустила по Украине 158 ракет и дронов. Удары во многих городах, включая, Киев, Днепр, Одессу, Запорожье, пришлись на жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Россия подверглась резкой критике в Совете безопасности ООН 29 декабря. Провести срочное заседание его участников после массированных атак по Украине в тот день призвали Киев и союзные ему страны.

"К сожалению, 2023 год заканчивается так же, как и начался - разрушающим насилием против народа Украины", - заявил, выступая в Совбезе, помощник генерального секретаря ООН Халед Хияри.

Большинство членов Совета безопасности ООН, включая США, Францию и Великобританию, осудили атаку. Представитель Китая призвал к "политическому урегулированию" ситуации вокруг Украины. Российский постоянный представитель в ООН Василий Небензя связал потери среди гражданского населения Украины с работой украинской системы ПВО.