Белгородский губернатор: на территории области противника нет

В результате обстрелов во вторник Белгородской области один человек погиб, десять получили ранения, из них шестеро в больницах, сообщил поздно вечером губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Сегодня погиб участник нашей территориальной самообороны", - написал Гладков в своём телеграм-канале, добавив, что вопреки "огромному объёму лживой информации от врага" на территории области "противника нет".

Министерство обороны России ранее заявило, что российскими военными и пограничниками убиты 234 "украинских диверсанта", которые во вторник попытались организовать прорыв в Белгородскую и Курскую области при поддержке танков и другой бронетехники. Все атаки были отражены, утверждает российское военное ведомство.

Также в российском Минобороны заявили, что военнослужащие РФ не допустили "нарушений государственной границы".

В то же время в воюющих на стороне Украины и состоящих в основном из россиян формированиях "Русский добровольческий корпус", легион "Свобода России" и "Сибирский батальон" заявили, что им удалось зайти в Курскую и Белгородскую области, и что бои велись внутри России.

Радио Свобода составило интерактивную карту с геолокацией почти всех видео, выложенных членами проукраинских формирований:

В условиях боевых действий оперативно проверить заявления сторон невозможно.