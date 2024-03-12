Легион "Свобода России" сообщил о прорыве границы

Украинские телеграм-каналы и провоенные российские блогеры сообщили о вероятном прорыве границы со стороны Украины в Курской и Белгородской областях. По предварительным данным, границу в рамках совместной операции перешли вооружённые формирования Легион "Свобода России", Русский добровольческий корпус и Сибирский батальон. Они состоят в основном из россиян, воюющих на стороне Украины.

В Курской области бои, согласно поступающим сообщениям, развернулись в районе населённого пункта Тёткино. Также в сети появилось видео, на котором, как утверждается, украинский танк едет по окраине белгородского поселка Горьковский.

По словам живущего в Киеве оппозиционного политика Ильи Пономарёва, которого связывают с одним из добровольческих подразделений, приграничный населённый Лозовая Рудка в Белгородской области "полностью под контролем освободительных сил".

В телеграм-канале Легиона "Свобода России" опубликовано видео, на котором, как утверждается, запечатлён переход границы.

Российский провоенный канал WarGonzo со ссылкой на источники пишет, что границу со стороны Харьковской области пытались прорвать около 50 человек. Они якобы были отброшены к исходным позициям. WarGonzo также сообщает, что диверсанты пытались проникнуть в Тёткино, но их оттеснили.

Корреспондент российского госканала ВГТРК Андрей Руденко сообщил, что утром во вторник вооружённые формирования на бронетранспортёрах пытались провести "разведку боем" в Курской области. По данным Руденко, часть диверсантов погибла, "остальные отошли".

Сообщается, что в Тёткине ранения получили два человека. По данным "Базы" один из раненых - местный житель. Информация о втором - уточняется. По предварительным данным, бой там продолжается. Работает артиллерия.

Официально Москва и Киев сообщения о прорыве границы в двух российских областях не комментировали.

Представитель военной разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в разговоре с прессой, отметил, что Легион "Свобода России", Русский добровольческий корпус и Сибирский батальон на территории России действуют как самостоятельные подразделения, поскольку состоят из Россиян. "Они, в конце концов, находятся у себя дома. Вероятно, сейчас происходит совместная операция данных подразделений", — приводит слова Юсова "24 Канал".

В условиях боевых действий оперативно проверить заявления сторон невозможно.

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