В Белгороде в результате атаки украинского беспилотника повреждено здание мэрии.

По последним данным мэра Валентина Демидова, пострадали 4 человека. Двоим врачи оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Еще двух женщин госпитализировали. У одной из них - осколочные ранения головы, грудной клетки и конечностей. Её состояние медики оценивают как тяжелое, уточнил мэр.

До этого губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал о двух раненых. Гладков также писал, что беспилотник врезался в стену магазина в Белгороде. Пострадавших нет. В результате взрыва в здании были выбиты окна и посечен фасад, повреждены четыре легковых автомобиля.

После взрывов в районе железнодорожного вокзала перекрыта вокзальная улица, сообщают местные СМИ. О пострадавших не сообщается.

Беспилотники атакуют город, с перерывами, с утра. В регионе, у границы с Украиной, шли бои с воюющими на стороне Киева добровольческими подразделениями.

Представители подразделений утверждают, что перешли границу и закрепились на территории России. Российские власти и военные это отрицают.