Белгородский губернатор сообщил о новом обстреле села Красный Хутор

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в субботу об обстреле со стороны Украины села Красный Хутор. В результате, по его словам, есть одна пострадавшая. Нанесён ущерб трём домовладениям. Гладков написал об этом в своём телеграм-канале.

Красный Хутор находится в полутора километрах от границы с Украиной. Ранее сообщалось об обстрелах этого населённого пункта 14 и 15 сентября, тогда часть жителей эвакуировали.

Также на этой неделе белгородский губернатор писал об обстрелах сёл Шелаево и Журавлёвка. В Шелаеве лёгкие ранения получили двое жителей. 16 сентября, по сведениям руководства региона, обстрелу подвергся город Валуйки. Утверждается, что погиб один человек, еще двое пострадали.

Украинские власти эти сведения не комментировали.

Власти Белгородской области не раз заявляли об обстрелах приграничных территорий после начала российского военного вторжения в Украину в конце февраля. С 11 апреля в регионе действует высокий режим террористической опасности.