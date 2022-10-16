Белгородский губернатор сообщил о раненых в результате обстрела

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела три человека получили ранения. Где именно произошел обстрел, он не уточнил.

По словам губернатора, двое мужчин с осколочными ранениями были направлены в больницу. В результате обстрела повреждены дома, заборы и машины, на месте работают оперативные службы, утверждает глава региона.

Ранее сообщалось, что в Белгороде сработала система противовоздушной обороны. По данным корреспондента РИА "Новости", над городом прозвучало не менее 16 взрывов.

Украинская сторона пока не комментировала информацию об обстрелах.