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Белгородский губернатор сообщил о раненых в результате обстрела

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела три человека получили ранения. Где именно произошел обстрел, он не уточнил.

По словам губернатора, двое мужчин с осколочными ранениями были направлены в больницу. В результате обстрела повреждены дома, заборы и машины, на месте работают оперативные службы, утверждает глава региона.

Ранее сообщалось, что в Белгороде сработала система противовоздушной обороны. По данным корреспондента РИА "Новости", над городом прозвучало не менее 16 взрывов.

Украинская сторона пока не комментировала информацию об обстрелах.

  • 15 октября в Белгородской области также сработала система ПВО, под обстрел попала нефтебаза в районе села Разумное. В результате там возник пожар.
  • 14 октября в Белгороде из-за обстрела была повреждена электроподстанция, относящаяся к ТЭЦ "Луч". Часть города временно осталась без электричества. Днем ранее ракета или ее обломки упали на многоэтажный дом в Белгороде. Часть здания обвалилась.

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