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Белгородский губернатор заявил о новом обстреле с территории Украины

Вячеслав Гладков

Губернатор Белгородской области заявил об обстрелах двух приграничных сёл с территории Украины.

"Идёт обстрел со стороны Украины Журавлёвки и Нехотеевки", - написал Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале. Со ссылкой на доклад дежурной группы добровольной народной дружины Гладков отмечает, что в Нехотеевке разрушен дом и гараж, пострадавших среди мирного населения нет.

С начала российского военного вторжения в Украину Белгородский губернатор, наряду с руководителями других приграничных регионов, неоднократно заявлял об обстрелах со стороны Украины российской территории.

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