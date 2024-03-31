Губернатор Белгородской области сообщил о 10 сбитых "Вампирах"

Российские силы противовоздушной обороны утром в воскресенье 31 марта сбили над Белгородской областью 10 снарядов реактивной системы залпового огня "Вампир", сообщает Минобороны России.

По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пострадала одна местная жительница. В её доме после обстрела случился пожар.

В посёлках Майский, Дубовое и Таврово повреждены жилые дома и другие постройки.

На одно из сёл в Борисовском районе Белгородской областью беспилотник сбросил три взрывных устройства. Жертв нет. Повреждения получили дом и автомобиль, написал Гладков в телеграме.

В Белгороде повреждены не менее 18 частных жилых домов. Выбиты стёкла в одной из квартир в многоэтажном доме. Повреждены несколько автомобилей, линия электроснабжения и водопровод.

Гладков обвинил в атаке Украину.

Кроме того, Минобороны России заявило об уничтожении трёх беспилотников над Ярославской областью.

После начала войны России против Украины российские регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников. Минобороны России отчитывается о "пресечении" украинских атак и сообщает о сбитых ракетах и дронах над территорией России. Есть разрушения и жертвы. В большинстве случаев Киев эти сообщения не комментирует.

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