Белгородцы во тьме

Белгородские власти призывают жителей частного сектора запасаться генераторами. Власти заявляют, что делают "все, что них зависит", но "резервная генерация в полном объеме заместить выпадающие поступления электроэнергии не в состоянии", заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Его слова вызвали волну критики от местных жителей в соцсетях.

После ракетного удара ВСУ в ночь на 9 января без электричества и тепла остались 556 тысяч жителей Белгорода и Белгородской области, а без воды – 200 тысяч. Белгородская область уже пятые сутки пребывает в энергетическом кризисе. Область стала первым регионом России с разрушенной войной энергетикой. Гладков назвал ситуацию в регионе "катастрофической" и признал, что восстановить энергосистему в полном объеме уже не удастся. Естественно, российские власти не напоминают населению о том, кто начал войну и почему украинские дроны и ракеты начали появляться над городами РФ.

Тем временем российский провоенный блогер Юрий Подоляка заявил, что Россия потеряла на войне против Украины уже 800 тысяч человек, половина из них убитыми. Кремль не публикует официальные данные о потерях.

О человеческих и материальных потерях от войны говорим в программе "Лицом к событию" с белгородским журналистом Никитой Парменовым.



