Минюст назвал причины внесения Bellingcat в реестр СМИ-"иноагентов"

Минюст России признал проект Bellingcat СМИ-"иноагентом" из-за его связей с международными организациями, которые поддерживают журналистские расследования.

Фотокопию фрагмента ответа Минюста опубликовал глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. В документе говорится, что Bellingcat является членом международной ассоциации "Глобальная сеть журналистов-расследователей". Организация зарегистрирована в США. Ведомство также указало на сотрудничество Bellingcat с британскими организациями.

Минюст внёс Bellingcat в реестр СМИ – "иностранных агентов" в октябре прошлого года. Проект обжаловал статус. Судебное заседание по иску Bellingcat состоится в Москве во вторник, 8 февраля.

По последним данным Минюста, в список СМИ-"иноагентов" включены 115 физических лиц и медиапроектов.

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